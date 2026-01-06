Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-06T16:47+0300
2026-01-06T16:47+0300
экономика
рынок
сша
nasdaq composite
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит не показывают четкой динамики во вторник, рынки находятся в ожидании статистики рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 15.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,16%, до 49 147 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - растёт на 0,12%, до 25 612,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 опускается на 0,02%, до 6 942,5 пункта. "Мы ждем данных. До их появления, поскольку макроэкономическая неопределенность, вероятно, сильнее в США, чем в остальном мире, сейчас хорошее время для диверсификации портфеля", - цитирует агентство Блумберг стратега Natixis Эмили Тетар (Emilie Tetard). В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о числе рабочих мест в частных компаниях США. Ожидается, что в декабре показатель вырос на 45 тысяч после снижения на 32 тысячи месяцем ранее. В пятницу же станут известны официальные данные о занятости в стране за декабрь. Согласно прогнозам, безработица в США снизилась до 4,5% с уровня ноября в 4,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч.
16:47 06.01.2026
 
Фьючерсы Уолл-стрит в динамике ожидают данных о занятости в США

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит не показывают четкой динамики во вторник, рынки находятся в ожидании статистики рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 15.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,16%, до 49 147 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - растёт на 0,12%, до 25 612,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,02%, до 6 942,5 пункта.
"Мы ждем данных. До их появления, поскольку макроэкономическая неопределенность, вероятно, сильнее в США, чем в остальном мире, сейчас хорошее время для диверсификации портфеля", - цитирует агентство Блумберг стратега Natixis Эмили Тетар (Emilie Tetard).
В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о числе рабочих мест в частных компаниях США. Ожидается, что в декабре показатель вырос на 45 тысяч после снижения на 32 тысячи месяцем ранее.
В пятницу же станут известны официальные данные о занятости в стране за декабрь. Согласно прогнозам, безработица в США снизилась до 4,5% с уровня ноября в 4,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч.
