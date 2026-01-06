https://1prime.ru/20260106/gaz-866259256.html

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 3%

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торговой сессии во вторник выросли на 2,7%, до 340 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 338 долларов (+2,1%). Ценовой максимум составил 341 доллар (+3%), минимум – 334,4 доллара (+1%). Последние фьючерсы торговались по 340,1 доллара (+2,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 331,2 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

