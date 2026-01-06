Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 3%
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 3%
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торговой сессии во вторник выросли на 2,7%, до 340 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской...
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торговой сессии во вторник выросли на 2,7%, до 340 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 338 долларов (+2,1%). Ценовой максимум составил 341 доллар (+3%), минимум – 334,4 доллара (+1%). Последние фьючерсы торговались по 340,1 доллара (+2,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 331,2 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
22:55 06.01.2026 (обновлено: 22:57 06.01.2026)
 
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 3%

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 3%, до $340 за тыс кубов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкНа территории подземного газохранилища
На территории подземного газохранилища - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
На территории подземного газохранилища. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торговой сессии во вторник выросли на 2,7%, до 340 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 338 долларов (+2,1%). Ценовой максимум составил 341 доллар (+3%), минимум – 334,4 доллара (+1%). Последние фьючерсы торговались по 340,1 доллара (+2,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 331,2 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Цены на газ в Европе снизились на 5%
Вчера, 23:13
 
ЭнергетикаГазТоргиЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫICE
 
 
Заголовок открываемого материала