Генконсул России рассказал о деловой среде Дубая

2026-01-06T02:31+0300
2026-01-06T02:31+0300
2026-01-06T02:37+0300
россия
экономика
мировая экономика
дубай
оаэ
ДУБАЙ, 6 янв - ПРАЙМ. Деловая среда Дубая не зависит от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров.
По его словам, благодаря высокому уровню правовой определенности, предсказуемости и защиты инвестиций, российские компании достаточно уверенно чувствуют себя в ОАЭ и все чаще выбирают Дубай в качестве регионального или глобального делового центра.
В Дубае они (российские компании - ред.) могут быстро адаптироваться к новым условиям, открыть офис, выстроить логистику, наладить расчеты и взаимодействие с международными партнерами, считает генконсул.
"В этом смысле деловая среда Дубая показывает высокую степень прагматизма и ориентированности на результат, независимо от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, "рынок ОАЭ открыт для новых игроков и воспринимает их прежде всего с точки зрения качества и конкурентоспособности, а не происхождения капитала".