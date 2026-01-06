https://1prime.ru/20260106/genkonsul-866235860.html

Генконсул России рассказал о деловой среде Дубая

Генконсул России рассказал о деловой среде Дубая - 06.01.2026, ПРАЙМ

Генконсул России рассказал о деловой среде Дубая

Деловая среда Дубая не зависит от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T02:31+0300

2026-01-06T02:31+0300

2026-01-06T02:37+0300

россия

экономика

мировая экономика

дубай

оаэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866235860.jpg?1767656257

ДУБАЙ, 6 янв - ПРАЙМ. Деловая среда Дубая не зависит от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров. По его словам, благодаря высокому уровню правовой определенности, предсказуемости и защиты инвестиций, российские компании достаточно уверенно чувствуют себя в ОАЭ и все чаще выбирают Дубай в качестве регионального или глобального делового центра. В Дубае они (российские компании - ред.) могут быстро адаптироваться к новым условиям, открыть офис, выстроить логистику, наладить расчеты и взаимодействие с международными партнерами, считает генконсул. "В этом смысле деловая среда Дубая показывает высокую степень прагматизма и ориентированности на результат, независимо от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры", - сказал собеседник агентства. По его мнению, "рынок ОАЭ открыт для новых игроков и воспринимает их прежде всего с точки зрения качества и конкурентоспособности, а не происхождения капитала".

дубай

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, дубай, оаэ