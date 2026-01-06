Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генконсул России рассказал о деловой среде Дубая - 06.01.2026, ПРАЙМ
Генконсул России рассказал о деловой среде Дубая
02:31 06.01.2026 (обновлено: 02:37 06.01.2026)
 
Генконсул России рассказал о деловой среде Дубая

РИА Новости: деловая среда Дубая не зависит от политической конъюнктуры

ДУБАЙ, 6 янв - ПРАЙМ. Деловая среда Дубая не зависит от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров.
По его словам, благодаря высокому уровню правовой определенности, предсказуемости и защиты инвестиций, российские компании достаточно уверенно чувствуют себя в ОАЭ и все чаще выбирают Дубай в качестве регионального или глобального делового центра.
В Дубае они (российские компании - ред.) могут быстро адаптироваться к новым условиям, открыть офис, выстроить логистику, наладить расчеты и взаимодействие с международными партнерами, считает генконсул.
"В этом смысле деловая среда Дубая показывает высокую степень прагматизма и ориентированности на результат, независимо от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, "рынок ОАЭ открыт для новых игроков и воспринимает их прежде всего с точки зрения качества и конкурентоспособности, а не происхождения капитала".
 
