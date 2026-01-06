Инфляция в Германии по итогам 2025 года замедлилась до 1,8%

https://1prime.ru/20260106/germaniya-866253459.html
2026-01-06T16:16+0300
2026-01-06T16:16+0300
2026-01-06T16:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_48eaf4d1436ea9b5d466a2f688727e19.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии в прошедшем году, согласно предварительной оценке, резко замедлилась - до минимальных с сентября 2024 года 1,8% - и сразу на 0,5 процентного пункта по сравнению с показателем месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали инфляцию за 2025 г на уровне 2%.Таким образом, годовая инфляция в стране достигла минимума с сентября 2024 года, когда по итогам того месяца её значение составило 1,6%.За декабрь индекс потребительских цен в Германии не изменился, а ожидался его рост на 0,2%.Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) предварительно замедлилась до 2,4% с 2,7% месяцем. Рост цен отдельно на продовольствие составил 0,8% после 1,2% месяцем ранее. Цены на энергоносители сократились на 1,3% после снижения на 0,1% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 3,5% за год, на товары - на 0,4%.В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, поднялся на 2% в годовом выражении, в месячном - на 0,2%.
https://1prime.ru/20260106/kantsler-866235256.html
германия
мировая экономика, германия, ес
