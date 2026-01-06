Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в текущем году достигнут 4,5-5 триллионов рублей, поделилась прогнозом с РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "В текущем году это будет примерно 4,5-5 триллиона рублей, однако многое будет зависеть от состояния операционной среды", - сказала она. Выдачи в этом диапазоне последний раз были в 2024 году - на уровне 4,9 триллиона рублей. Ранее Носова рассказала агентству, что по итогам прошлого года выдачи ипотеки в России оцениваются в 920 тысяч кредитов на 4,2 триллиона рублей, что меньше уровня годом ранее на 29% в количественном выражении и на 14% в денежном.
19:07 06.01.2026
 
Выдачи ипотеки в России в 2026 году вернутся к 5 триллионам рублей

АКРА: выдачи ипотеки в России в 2026 году вернутся к 5 трлн рублей

МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в текущем году достигнут 4,5-5 триллионов рублей, поделилась прогнозом с РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
"В текущем году это будет примерно 4,5-5 триллиона рублей, однако многое будет зависеть от состояния операционной среды", - сказала она.
Выдачи в этом диапазоне последний раз были в 2024 году - на уровне 4,9 триллиона рублей.
Ранее Носова рассказала агентству, что по итогам прошлого года выдачи ипотеки в России оцениваются в 920 тысяч кредитов на 4,2 триллиона рублей, что меньше уровня годом ранее на 29% в количественном выражении и на 14% в денежном.
Заголовок открываемого материала