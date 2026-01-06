https://1prime.ru/20260106/izhevsk-866239977.html
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 06.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T08:10+0300
2026-01-06T08:10+0300
2026-01-06T08:10+0300
бизнес
ижевск
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861149327_0:259:2491:1660_1920x0_80_0_0_6ce907351ab9e3dc068310fea8344025.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260106/aeroporty-866239834.html
ижевск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861149327_0:26:2491:1894_1920x0_80_0_0_4e0c1eb722aa4d17dfeed7c6abcef24b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ижевск, росавиация
Бизнес, Ижевск, Росавиация
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов