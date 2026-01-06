https://1prime.ru/20260106/kharkov-866244609.html

В Харькове после взрывов повредили энергетический объект

В Харькове после взрывов повредили энергетический объект - 06.01.2026, ПРАЙМ

В Харькове после взрывов повредили энергетический объект

Энергетический объект поврежден в Харькове на Украине после взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T10:03+0300

2026-01-06T10:03+0300

2026-01-06T10:03+0300

харьков

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg

МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Энергетический объект поврежден в Харькове на Украине после взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "В городе Харьков поврежден энергетический объект", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://1prime.ru/20251005/ukraina-863189957.html

харьков

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

харьков, украина