В Харькове после взрывов повредили энергетический объект
В Харькове после взрывов повредили энергетический объект
2026-01-06T10:03+0300
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Энергетический объект поврежден в Харькове на Украине после взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "В городе Харьков поврежден энергетический объект", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
