"Его устранят". На Западе сделали громкое заявление о судьбе Зеленского - 06.01.2026
"Его устранят". На Западе сделали громкое заявление о судьбе Зеленского
"Его устранят". На Западе сделали громкое заявление о судьбе Зеленского - 06.01.2026
"Его устранят". На Западе сделали громкое заявление о судьбе Зеленского
Попытка атаки на резиденцию Владимира Путина свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского сорвать переговоры и обострить конфликт, написал итальянский... | 06.01.2026
2026-01-06T23:13+0300
2026-01-06T23:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Попытка атаки на резиденцию Владимира Путина свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского сорвать переговоры и обострить конфликт, написал итальянский эксперт Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture."Такое поведение Зеленского, помимо отсутствия стратегического смысла и достоинства — которое он утратил еще во времена телевизионных шоу, где он, обнаженный, играл на фортепиано и гитаре, — выглядит как последние выходки персонажа, который уже подошел к последнему акту своего сценария", — говорится в публикации.По мнению автора, Зеленский утратил поддержку Белого дома и в итоге "его в любом случае устранят". Однако, как считает Пачини, это произойдет лишь после того, как он окончательно разрушит Украину и вынудит Евросоюз тратить последние средства на продолжение "бессмысленной войны"."Проще говоря: пришло время Зеленскому уйти. Либо по-хорошему, либо по-плохому", — заключил эксперт.Нападение на резиденциюКиевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
23:13 06.01.2026
 
"Его устранят". На Западе сделали громкое заявление о судьбе Зеленского

SC: атака на резиденцию Путина стала сигналом краха Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Попытка атаки на резиденцию Владимира Путина свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского сорвать переговоры и обострить конфликт, написал итальянский эксперт Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Такое поведение Зеленского, помимо отсутствия стратегического смысла и достоинства — которое он утратил еще во времена телевизионных шоу, где он, обнаженный, играл на фортепиано и гитаре, — выглядит как последние выходки персонажа, который уже подошел к последнему акту своего сценария", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
На Западе возмутились словами Зеленского о России
23:04
По мнению автора, Зеленский утратил поддержку Белого дома и в итоге "его в любом случае устранят". Однако, как считает Пачини, это произойдет лишь после того, как он окончательно разрушит Украину и вынудит Евросоюз тратить последние средства на продолжение "бессмысленной войны".
"Проще говоря: пришло время Зеленскому уйти. Либо по-хорошему, либо по-плохому", — заключил эксперт.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Мерц не исключил размещения военных сил на территории НАТО возле Украины
22:57
 
Заголовок открываемого материала