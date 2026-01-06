https://1prime.ru/20260106/krakh-866260243.html

"Его устранят". На Западе сделали громкое заявление о судьбе Зеленского

"Его устранят". На Западе сделали громкое заявление о судьбе Зеленского - 06.01.2026, ПРАЙМ

"Его устранят". На Западе сделали громкое заявление о судьбе Зеленского

Попытка атаки на резиденцию Владимира Путина свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского сорвать переговоры и обострить конфликт, написал итальянский... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T23:13+0300

2026-01-06T23:13+0300

2026-01-06T23:13+0300

украина

киев

запад

владимир путин

владимир зеленский

ес

мид

всу

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Попытка атаки на резиденцию Владимира Путина свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского сорвать переговоры и обострить конфликт, написал итальянский эксперт Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture."Такое поведение Зеленского, помимо отсутствия стратегического смысла и достоинства — которое он утратил еще во времена телевизионных шоу, где он, обнаженный, играл на фортепиано и гитаре, — выглядит как последние выходки персонажа, который уже подошел к последнему акту своего сценария", — говорится в публикации.По мнению автора, Зеленский утратил поддержку Белого дома и в итоге "его в любом случае устранят". Однако, как считает Пачини, это произойдет лишь после того, как он окончательно разрушит Украину и вынудит Евросоюз тратить последние средства на продолжение "бессмысленной войны"."Проще говоря: пришло время Зеленскому уйти. Либо по-хорошему, либо по-плохому", — заключил эксперт.Нападение на резиденциюКиевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.

https://1prime.ru/20260106/zayavlenie-866259524.html

https://1prime.ru/20260106/merts-866258229.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, запад, владимир путин, владимир зеленский, ес, мид, всу, дональд трамп