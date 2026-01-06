На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей
На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей региона
КРАСНОДАР, 6 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей Кубани восстановили за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе был введен режим ЧС.
"За минувшие сутки в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи жителей. В течение дня, 5 января, объекты электроснабжения полностью запитали в Курганинском и Белореченском районах. Сейчас специалисты продолжают отрабатывать точечные заявки", - заявили в оперштабе региона.
Там отметили, что более 50 аварийных бригад продолжают работать в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе. В настоящее время в этих муниципалитетах остается восстановить электричество в домах около 700 человек, добавили в оперштабе.