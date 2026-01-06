https://1prime.ru/20260106/kuban-866249137.html

На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей

На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей - 06.01.2026, ПРАЙМ

На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей

Электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей Кубани восстановили за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T12:54+0300

2026-01-06T12:54+0300

2026-01-06T12:54+0300

общество

краснодарский край

кубань

сочи

https://cdnn.1prime.ru/img/83918/10/839181039_0:52:960:592_1920x0_80_0_0_58e4ae2af09cdb4e4546a411f53887fd.jpg

КРАСНОДАР, 6 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей Кубани восстановили за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе был введен режим ЧС. "За минувшие сутки в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи жителей. В течение дня, 5 января, объекты электроснабжения полностью запитали в Курганинском и Белореченском районах. Сейчас специалисты продолжают отрабатывать точечные заявки", - заявили в оперштабе региона.Там отметили, что более 50 аварийных бригад продолжают работать в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе. В настоящее время в этих муниципалитетах остается восстановить электричество в домах около 700 человек, добавили в оперштабе.

https://1prime.ru/20251231/rosseti-866113019.html

краснодарский край

кубань

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , краснодарский край, кубань, сочи