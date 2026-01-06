Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260106/kuban-866249137.html
На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей
На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей - 06.01.2026, ПРАЙМ
На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей
Электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей Кубани восстановили за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T12:54+0300
2026-01-06T12:54+0300
общество
краснодарский край
кубань
сочи
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/10/839181039_0:52:960:592_1920x0_80_0_0_58e4ae2af09cdb4e4546a411f53887fd.jpg
КРАСНОДАР, 6 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей Кубани восстановили за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе был введен режим ЧС. &quot;За минувшие сутки в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи жителей. В течение дня, 5 января, объекты электроснабжения полностью запитали в Курганинском и Белореченском районах. Сейчас специалисты продолжают отрабатывать точечные заявки&quot;, - заявили в оперштабе региона.Там отметили, что более 50 аварийных бригад продолжают работать в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе. В настоящее время в этих муниципалитетах остается восстановить электричество в домах около 700 человек, добавили в оперштабе.
https://1prime.ru/20251231/rosseti-866113019.html
краснодарский край
кубань
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/10/839181039_52:0:909:643_1920x0_80_0_0_18f796955809b5ba010f940c6becd9f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , краснодарский край, кубань, сочи
Общество , Краснодарский край, КУБАНЬ, СОЧИ
12:54 06.01.2026
 
На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей

На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей региона

© пресс-служба "Россетей"«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2
«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2
«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2. Архивное фото
© пресс-служба "Россетей"
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 6 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей Кубани восстановили за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе был введен режим ЧС.

"За минувшие сутки в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи жителей. В течение дня, 5 января, объекты электроснабжения полностью запитали в Курганинском и Белореченском районах. Сейчас специалисты продолжают отрабатывать точечные заявки", - заявили в оперштабе региона.

Там отметили, что более 50 аварийных бригад продолжают работать в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе. В настоящее время в этих муниципалитетах остается восстановить электричество в домах около 700 человек, добавили в оперштабе.
ЛЭП
"Россети" восстанавливают электроснабжение в четырех регионах
31 декабря 2025, 15:24
 
ОбществоКраснодарский крайКУБАНЬСОЧИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала