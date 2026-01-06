https://1prime.ru/20260106/manturov-866252890.html

Мантуров рассказал о планах по запуску первых трех модулей РОС

Мантуров рассказал о планах по запуску первых трех модулей РОС - 06.01.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о планах по запуску первых трех модулей РОС

Научно-энергетический (НЭМ), универсальный и шлюзовой модули Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур, а не с Восточного, как... | 06.01.2026

технологии

россия

байконур

рф

денис мантуров

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Научно-энергетический (НЭМ), универсальный и шлюзовой модули Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур, а не с Восточного, как это предполагалось ранее, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На текущий момент на космодром Байконур планируется перевести запуски научно-энергетического, универсального узлового и шлюзового модулей", - сказал Мантуров. Также, по его словам, с Байконура планируется запускать пилотируемые корабли "Союз РОС". Согласно изначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск НЭМ планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового моделей - в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 – двух целевых модулей. Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный, с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура. Однако в декабре 2025 года Мантуров сообщил, что принято решение о строительстве новой станции на орбите 51,6 градуса (такой же, на которой летает сейчас Международная космическая станция). На Байконуре нет инфраструктуры для ракет "Ангара", но есть под другие ракеты тяжёлого класса - под "Протоны", которые сейчас выводятся из эксплуатации.

байконур

рф

2026

