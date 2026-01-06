https://1prime.ru/20260106/manturov-866252890.html
Мантуров рассказал о планах по запуску первых трех модулей РОС
Мантуров рассказал о планах по запуску первых трех модулей РОС - 06.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о планах по запуску первых трех модулей РОС
Научно-энергетический (НЭМ), универсальный и шлюзовой модули Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур, а не с Восточного, как... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T15:29+0300
2026-01-06T15:29+0300
2026-01-06T15:29+0300
технологии
россия
байконур
рф
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860850323_0:300:2048:1452_1920x0_80_0_0_9d87cb858fb2e2370557a4bd99c97292.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Научно-энергетический (НЭМ), универсальный и шлюзовой модули Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур, а не с Восточного, как это предполагалось ранее, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На текущий момент на космодром Байконур планируется перевести запуски научно-энергетического, универсального узлового и шлюзового модулей", - сказал Мантуров. Также, по его словам, с Байконура планируется запускать пилотируемые корабли "Союз РОС". Согласно изначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск НЭМ планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового моделей - в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 – двух целевых модулей. Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный, с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура. Однако в декабре 2025 года Мантуров сообщил, что принято решение о строительстве новой станции на орбите 51,6 градуса (такой же, на которой летает сейчас Международная космическая станция). На Байконуре нет инфраструктуры для ракет "Ангара", но есть под другие ракеты тяжёлого класса - под "Протоны", которые сейчас выводятся из эксплуатации.
https://1prime.ru/20251229/raketa-866016779.html
байконур
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860850323_0:108:2048:1644_1920x0_80_0_0_519f71e87f8e4bc5301e70b4c5a7ebb5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, байконур, рф, денис мантуров
Технологии, РОССИЯ, Байконур, РФ, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о планах по запуску первых трех модулей РОС
Мантуров: НЭМ, универсальный и шлюзовой модули РОС будут запущены с Байконура
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Научно-энергетический (НЭМ), универсальный и шлюзовой модули Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур, а не с Восточного, как это предполагалось ранее, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На текущий момент на космодром Байконур
планируется перевести запуски научно-энергетического, универсального узлового и шлюзового модулей", - сказал Мантуров
.
Также, по его словам, с Байконура планируется запускать пилотируемые корабли "Союз РОС".
Согласно изначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск НЭМ планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового моделей - в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 – двух целевых модулей.
Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный, с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура.
Однако в декабре 2025 года Мантуров сообщил, что принято решение о строительстве новой станции на орбите 51,6 градуса (такой же, на которой летает сейчас Международная космическая станция). На Байконуре нет инфраструктуры для ракет "Ангара", но есть под другие ракеты тяжёлого класса - под "Протоны", которые сейчас выводятся из эксплуатации.
В Якутии обнаружен упавший фрагмент ракеты "Союз-2.1б"