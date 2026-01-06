https://1prime.ru/20260106/max-866240570.html

МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX

МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX - 06.01.2026, ПРАЙМ

МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX

Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T08:21+0300

2026-01-06T08:21+0300

2026-01-06T08:21+0300

технологии

россия

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c895f2c9007a5b267ea964082393ef70.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере Max. Пока что это так", - сообщил он. Однако Бийчук отметил, что скомпрометировать данные можно где угодно. VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа". В конце декабря аудитория платформы составляла 80 миллионов человек.

https://1prime.ru/20251230/uslugi-866065222.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, мтс