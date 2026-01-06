Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX - 06.01.2026
МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук. "Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере Max. Пока что это так", - сообщил он. Однако Бийчук отметил, что скомпрометировать данные можно где угодно. VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа". В конце декабря аудитория платформы составляла 80 миллионов человек.
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.
"Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере Max. Пока что это так", - сообщил он.
Однако Бийчук отметил, что скомпрометировать данные можно где угодно.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
В конце декабря аудитория платформы составляла 80 миллионов человек.
