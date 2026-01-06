https://1prime.ru/20260106/max-866240570.html
МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX
МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX - 06.01.2026, ПРАЙМ
МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX
Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T08:21+0300
2026-01-06T08:21+0300
2026-01-06T08:21+0300
технологии
россия
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c895f2c9007a5b267ea964082393ef70.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере Max. Пока что это так", - сообщил он. Однако Бийчук отметил, что скомпрометировать данные можно где угодно. VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа". В конце декабря аудитория платформы составляла 80 миллионов человек.
https://1prime.ru/20251230/uslugi-866065222.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9aa03d191acbe2caa4e6ad118505c96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, мтс
МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX
МТС: массовых жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX пока нет
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.
"Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере Max. Пока что это так", - сообщил он.
Однако Бийчук отметил, что скомпрометировать данные можно где угодно.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
В конце декабря аудитория платформы составляла 80 миллионов человек.
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в мессенджере MAX