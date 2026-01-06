У иностранных туристов нет проблем с активацией роуминга, заявили в МЭР

https://1prime.ru/20260106/mer-866242376.html
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. У иностранных туристов нет проблем с активацией роуминга при подключении к сети мобильной связи по прилету в Россию, этот вопрос решен, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. С 6 октября 2025 года российские операторы связи ввели так называемый период охлаждения - обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается. "Как только проблема появилась, мы с коллегами из Минцифры сразу начали ее прорабатывать, и в целом быстро ее решили. Сейчас при прилете для иностранных граждан при активации роуминга и подключения к российской сети, приходит смс-сообщение со ссылкой, которая позволяет подтвердить, что ты не бот. Так же, как для россиян", - пояснил Кондратьев.
