У иностранных туристов нет проблем с активацией роуминга, заявили в МЭР
У иностранных туристов нет проблем с активацией роуминга, заявили в МЭР
2026-01-06T08:51+0300
2026-01-06T08:51+0300
технологии
бизнес
россия
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. У иностранных туристов нет проблем с активацией роуминга при подключении к сети мобильной связи по прилету в Россию, этот вопрос решен, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. С 6 октября 2025 года российские операторы связи ввели так называемый период охлаждения - обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается. "Как только проблема появилась, мы с коллегами из Минцифры сразу начали ее прорабатывать, и в целом быстро ее решили. Сейчас при прилете для иностранных граждан при активации роуминга и подключения к российской сети, приходит смс-сообщение со ссылкой, которая позволяет подтвердить, что ты не бот. Так же, как для россиян", - пояснил Кондратьев.
технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
08:51 06.01.2026
 
У иностранных туристов нет проблем с активацией роуминга, заявили в МЭР

МЭР: у иностранных туристов нет проблем с активацией роуминга в Россию

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. У иностранных туристов нет проблем с активацией роуминга при подключении к сети мобильной связи по прилету в Россию, этот вопрос решен, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
С 6 октября 2025 года российские операторы связи ввели так называемый период охлаждения - обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается.
"Как только проблема появилась, мы с коллегами из Минцифры сразу начали ее прорабатывать, и в целом быстро ее решили. Сейчас при прилете для иностранных граждан при активации роуминга и подключения к российской сети, приходит смс-сообщение со ссылкой, которая позволяет подтвердить, что ты не бот. Так же, как для россиян", - пояснил Кондратьев.
ТехнологииБизнесРОССИЯ
 
 
