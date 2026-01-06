https://1prime.ru/20260106/metally-866255044.html
Стран G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters
2026-01-06T17:41+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Главы минфинов стран "Большой семёрки" (G7) встретятся 12 января в Вашингтоне для обсуждения поставок редкоземельных металлов, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Министры финансов стран G7 встретятся в Вашингтоне 12 января, чтобы обсудить поставки редкоземельных металлов", - говорится в сообщении. По информации источника агентства, предметом обсуждения станет, в том числе, минимальный уровень цен на редкоземельные металлы.
вашингтон
