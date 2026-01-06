Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стран G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters - 06.01.2026, ПРАЙМ
Стран G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters
экономика
мировая экономика
вашингтон
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Главы минфинов стран "Большой семёрки" (G7) встретятся 12 января в Вашингтоне для обсуждения поставок редкоземельных металлов, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Министры финансов стран G7 встретятся в Вашингтоне 12 января, чтобы обсудить поставки редкоземельных металлов", - говорится в сообщении. По информации источника агентства, предметом обсуждения станет, в том числе, минимальный уровень цен на редкоземельные металлы.
мировая экономика, вашингтон
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН
17:41 06.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты
Маркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Главы минфинов стран "Большой семёрки" (G7) встретятся 12 января в Вашингтоне для обсуждения поставок редкоземельных металлов, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Министры финансов стран G7 встретятся в Вашингтоне 12 января, чтобы обсудить поставки редкоземельных металлов", - говорится в сообщении.
По информации источника агентства, предметом обсуждения станет, в том числе, минимальный уровень цен на редкоземельные металлы.
ЦБ Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота
