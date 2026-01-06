https://1prime.ru/20260106/mikrosoft-866260955.html
Microsoft зарегистрировала в России десять товарных знаков
Microsoft зарегистрировала в России десять товарных знаков - 06.01.2026, ПРАЙМ
Microsoft зарегистрировала в России десять товарных знаков
Американская компания Microsoft и ее дочерние структуры зарегистрировали десять товарных знаков, в том числе для почтового сервиса Outlook, Minecraft и... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T23:55+0300
2026-01-06T23:55+0300
2026-01-06T23:58+0300
экономика
бизнес
технологии
россия
microsoft
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862579065_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_326cbdaa99552a97c66d6f5871d685df.jpg
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Американская компания Microsoft и ее дочерние структуры зарегистрировали десять товарных знаков, в том числе для почтового сервиса Outlook, Minecraft и популярных игр Halo, Starfield и World of Warcraft, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания получила регистрацию товарного знака Mojang studios, под которым работает разработчик одной из самых популярных в мире компьютерных игр Minecraft. Также были зарегистрированы товарные знаки, которые используются для продажи видеоигр Microsoft и ее дочерних компаний – World of Warcraft, Halo, Wolfstein, Wasteland и Starfield. Наконец, американская компания получила исключительные права на несколько товарных знаков для офисных программ – почтового сервиса Outlook, платформы Share Point, приложений для управления взаимоотношений с клиентами Microsoft Dynamics, а также линии приложений для создания пользовательских приложений для бизнес-потребностей Power Apps. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
https://1prime.ru/20260106/ssha-866260441.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862579065_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48029a4b377af2752e8d8292a053fd7a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия, microsoft, роспатент
Экономика, Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Microsoft, Роспатент
Microsoft зарегистрировала в России десять товарных знаков
Microsoft зарегистрировала в РФ 10 товарных знаков, включая World of Warcraft
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Американская компания Microsoft и ее дочерние структуры зарегистрировали десять товарных знаков, в том числе для почтового сервиса Outlook, Minecraft и популярных игр Halo, Starfield и World of Warcraft, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания получила регистрацию товарного знака Mojang studios, под которым работает разработчик одной из самых популярных в мире компьютерных игр Minecraft.
Также были зарегистрированы товарные знаки, которые используются для продажи видеоигр Microsoft
и ее дочерних компаний – World of Warcraft, Halo, Wolfstein, Wasteland и Starfield.
Наконец, американская компания получила исключительные права на несколько товарных знаков для офисных программ – почтового сервиса Outlook, платформы Share Point, приложений для управления взаимоотношений с клиентами Microsoft Dynamics, а также линии приложений для создания пользовательских приложений для бизнес-потребностей Power Apps.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
Власти США ведут переговоры с BlackRock по Украине, заявил Уиткофф