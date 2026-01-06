https://1prime.ru/20260106/moldaviya-866247728.html

КИШИНЕВ, 6 янв - ПРАЙМ. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) за несколько лет руководство превратила Евросоюз в основного кредитора правительства, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. Депутаты от ПДС 29 декабря утвердили в финальном чтении государственный бюджет Молдавии на 2026 год с дефицитом 1,2 миллиарда долларов. Компенсировать дефицит власти планируют за счет займов. "После прихода к власти партии "Действие и солидарность" структуры ЕС стали основным кредитором правительства – в сентябре 2021 года доля европейских кредиторов в прямом долге правительства составляла 31%, МВФ 29% и Мировой банк 27%. С тех пор прямой внешний долг правительства увеличился в 2.1 раза, долг перед МВФ на 78%, перед Мировым банком на 58%, а перед структурами Евросоюза – в 2,5 раза, в т.ч. перед Еврокомиссией – в 7,3 раза", - написал Головатюк на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, лишь за год прямой долг правительства перед Еврокомиссией увеличился более чем в 2 раза. "Вероятно, этим объясняются внешнеполитические предпочтения лидеров партии "Действие и солидарность", - отметил эксперт. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

