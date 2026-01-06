В Москве с помощью биометрии совершили около 54 миллиона поездок

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260106/moskva-866250007.html
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Около 54 миллионов поездок в московском транспорте пассажиры совершили с помощью биометрии в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2025 году платежным сервисом воспользовались около 54 миллионов раз, а с момента его запуска в 2021 году — 192 миллиона раз. По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина до конца 2026 года подключим оплату по биометрии на всех станциях МЦД", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Отмечается, что в системе оплаты по биометрии сейчас зарегистрировано почти 700 тысяч пользователей, которые совершают 200 тысяч проходов каждый будний день, подключиться к сервису можно в приложении "Метро Москвы", для этого достаточно загрузить свою фотографию и привязать банковскую карту в личном кабинете.
13:42 06.01.2026
 
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Около 54 миллионов поездок в московском транспорте пассажиры совершили с помощью биометрии в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году платежным сервисом воспользовались около 54 миллионов раз, а с момента его запуска в 2021 году — 192 миллиона раз. По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина до конца 2026 года подключим оплату по биометрии на всех станциях МЦД", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что в системе оплаты по биометрии сейчас зарегистрировано почти 700 тысяч пользователей, которые совершают 200 тысяч проходов каждый будний день, подключиться к сервису можно в приложении "Метро Москвы", для этого достаточно загрузить свою фотографию и привязать банковскую карту в личном кабинете.
РЖД запустят опцию посадки по биометрии на трех поездах
1 января, 03:46
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
