В Москве с помощью биометрии совершили около 54 миллиона поездок
Около 54 млн поездок в московском транспорте совершили с помощью биометрии в 2025 году
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Около 54 миллионов поездок в московском транспорте пассажиры совершили с помощью биометрии в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году платежным сервисом воспользовались около 54 миллионов раз, а с момента его запуска в 2021 году — 192 миллиона раз. По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина до конца 2026 года подключим оплату по биометрии на всех станциях МЦД", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что в системе оплаты по биометрии сейчас зарегистрировано почти 700 тысяч пользователей, которые совершают 200 тысяч проходов каждый будний день, подключиться к сервису можно в приложении "Метро Москвы", для этого достаточно загрузить свою фотографию и привязать банковскую карту в личном кабинете.