02:02 06.01.2026
 
"Заберут деньги". Как защититься от списания долгов по налогам без суда

Юрист Болдинова объяснила порядок действий при списании налогов без суда

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоги
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Осенью прошлого года начал действовать внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности. Как действовать, чтобы деньги не были списаны без вашего ведома, агентству "Прайм" рассказала руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат Екатерина Болдинова.
"Самое главное – вовремя платить все полагающиеся налоги, тогда и никаких внезапных списаний не будет. С 1 ноября 2025 года налоги с физлиц в случае неуплаты ФНС может взыскивать без суда. Обращаться в суд придется, лишь если должник не согласен с рассчитанной суммой и подаст в инспекцию жалобу или заявление о пересчёте", - рассказала она.
Внесудебное взыскание происходит, если физлицо не платит полагающиеся суммы в установленный срок. Например, по имущественным налогам – не позднее 1 декабря, по НДФЛ – до 15 июля. Тогда человек становится должником и получает требование об уплате. На это дается восемь дней. Если долг не будет погашен, ФНС в течение полугода с момента истечения срока исполнения требования принимает решение о взыскании.
Если решение принято позже, то считается недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае задолженность инспекция сможет взыскать только в судебном порядке. Однако служба тщательно следит за сроками и не пропускает их.
Решение о взыскании инспекция направляет должнику через личный кабинет налогоплательщика или через личный кабинет на едином портале Госуслуг, либо по почте заказным письмом. Физлицо может оспорить его после получения, подав заявление о перерасчете или направив жалобу в вышестоящий налоговый орган.
Подача такого заявления или жалобы прекращает процедуру внесудебного взыскания. Дальнейшее взаимодействие происходит только через суд. Если же жалобы от вас не будет, в течение семи дней после направления решения о взыскания банки получат поручение на блокировку вашего счета и перечисление с него средств в счет погашения долга.
Если у должника нет банковских счетов либо на них недостаточно средств, для взыскания задолженности ИФНС обратится в службу судебных приставов. И уже приставы на основании решения инспекции смогут арестовать имущество должника. Доходы от реализации пойдут на погашение задолженности.
В таких условиях очень важно оперативно получать документы от налоговых органов и реагировать без промедления, заключила Екатерина Болдинова.
 
НАЛОГФинансыФНС России
 
 
