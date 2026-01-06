https://1prime.ru/20260106/namibiya-866242011.html

Посол Намибии призвала обеспечить рост доли страны в торговле с Россией

2026-01-06T08:41+0300

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Необходимо обеспечить рост доли Намибии в общей торговле с Российской Федерацией, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди. "Я думаю, что Россия выигрывает по показателям двусторонней торговли. Даже если мы не можем сбалансировать показатели, мы должны обеспечить рост доли Намибии в двусторонней торговле", - сказала посол. По ее словам, рост объема торговли хоть и произошел, однако он не был столь существенным. Посол также рассказала о структуре товарооборота двух стран. "Намибия экспортирует в Россию рыбу и рыбные продукты, потому что у нас очень большое побережье. У нас есть разная рыба, устрицы и так далее. Так же мы экспортируем свежие сельхозпродукты, такие как виноград", - отметила она. Моника Ндилиавике Нашанди подчеркнула, что намибийский виноград не содержит косточек, а также является уникальным, так как он растет вне сезона. Дипломат рассказала, что большую часть российского экспорта в Намибию составляют удобрения. В Намибии особый климат с недостаточным количеством осадков, поэтому страна особенно нуждается в российских удобрениях, которые к тому же не содержат ГМО, что делает их особенно популярными в Намибии.

