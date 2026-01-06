https://1prime.ru/20260106/nedvizhimost-865672966.html

Доход или труд. Как заработать на аренде в 2026 году

Доход или труд. Как заработать на аренде в 2026 году - 06.01.2026, ПРАЙМ

Доход или труд. Как заработать на аренде в 2026 году

Приобретение готового арендного бизнеса, то есть помещения с уже действующим арендатором, может ошибочно показаться простым способом получения дохода. Но все... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T05:05+0300

2026-01-06T05:05+0300

2026-01-06T05:05+0300

мнения аналитиков

недвижимость

бизнес

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865672966.jpg?1767665102

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Приобретение готового арендного бизнеса, то есть помещения с уже действующим арендатором, может ошибочно показаться простым способом получения дохода. Но все зависит от того, удастся ли вам выбрать подходящий объект.Пассивный доход или активная работа: что представляет собой готовый арендный бизнесМечты о пассивном доходе, не требующем усилий, привлекают как предпринимателей, так и людей, далеких от бизнеса. Одни вкладывают средства в валюту, другие — в ценные бумаги, третьи предпочитают недвижимость. Последний вариант выглядит менее рискованным, однако он может потребовать значительных усилий на этапе ремонта или даже строительства, а также во время поиска арендаторов.В данном контексте возникает мысль о заработке на готовом арендном бизнесе. Но действительно ли этот доход настолько пассивен, как кажется? Формально такой вид инвестиций считается удобным вариантом заработка без ежедневных усилий. Но есть нюансы.Несмотря на то, что арендатор уже найден, владелец недвижимости должен внимательно относиться к юридической стороне вопроса. Это включает в себя согласование условий договора аренды и контроль за своевременностью платежей. Для поддержания высокого уровня доходности необходимо следить за техническим состоянием здания, анализировать рыночную ситуацию и своевременно корректировать арендную плату.На практике готовый арендный бизнес — удобный способ инвестирования, а не абсолютный пассив. Грамотное управление активом позволяет получать стабильный доход, сохраняя ликвидность и минимизируя риски.Самые востребованные инвестиции на рынке недвижимостиСегодня инвесторы и арендаторы охотятся за объектами, которые обещают стабильный доход и минимум вложений. Топ-лист выглядит так:По прогнозам, рынок складской недвижимости и торговых форматов по франчайзингу будет усиливаться и в 2026 году. Эта тенденция сохранится, поскольку рынок активно пополняется новыми торговыми сетями и логистическими проектами, владельцы которых заинтересованы в поиске подходящего места для развития.Цифры, факты и секреты доходностиНа общем фоне выделяются два типа наиболее выгодных предложений.Доходность вычисляется на основании чистой прибыли от сдачи имущества в аренду за вычетом всех затрат и напрямую зависит от следующих факторов:Москва или регионы: где сегодня интереснее инвестироватьДолгое время Москва была магнитом для инвесторов. Но в последнее время вектор сменился: региональный рынок показывает себя более выгодным направлением для вложения денег.Региональный готовый арендный бизнес предлагает привлекательную формулу — высокую доходность и при этом сопоставимый уровень рисков.Автор - руководитель аналитического департамента Estate Today Дмитрий Финаев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Дмитрий Финаев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865675259_55:0:967:912_100x100_80_0_0_9ad960b7b1f9e8dd7d145258d00350fa.jpg

Дмитрий Финаев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865675259_55:0:967:912_100x100_80_0_0_9ad960b7b1f9e8dd7d145258d00350fa.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Финаев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865675259_55:0:967:912_100x100_80_0_0_9ad960b7b1f9e8dd7d145258d00350fa.jpg

мнения аналитиков, недвижимость, бизнес, инвестиции