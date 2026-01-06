Доход или труд. Как заработать на аренде в 2026 году

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Приобретение готового арендного бизнеса, то есть помещения с уже действующим арендатором, может ошибочно показаться простым способом получения дохода. Но все зависит от того, удастся ли вам выбрать подходящий объект.Пассивный доход или активная работа: что представляет собой готовый арендный бизнесМечты о пассивном доходе, не требующем усилий, привлекают как предпринимателей, так и людей, далеких от бизнеса. Одни вкладывают средства в валюту, другие — в ценные бумаги, третьи предпочитают недвижимость. Последний вариант выглядит менее рискованным, однако он может потребовать значительных усилий на этапе ремонта или даже строительства, а также во время поиска арендаторов.В данном контексте возникает мысль о заработке на готовом арендном бизнесе. Но действительно ли этот доход настолько пассивен, как кажется? Формально такой вид инвестиций считается удобным вариантом заработка без ежедневных усилий. Но есть нюансы.Несмотря на то, что арендатор уже найден, владелец недвижимости должен внимательно относиться к юридической стороне вопроса. Это включает в себя согласование условий договора аренды и контроль за своевременностью платежей. Для поддержания высокого уровня доходности необходимо следить за техническим состоянием здания, анализировать рыночную ситуацию и своевременно корректировать арендную плату.На практике готовый арендный бизнес — удобный способ инвестирования, а не абсолютный пассив. Грамотное управление активом позволяет получать стабильный доход, сохраняя ликвидность и минимизируя риски.Самые востребованные инвестиции на рынке недвижимостиСегодня инвесторы и арендаторы охотятся за объектами, которые обещают стабильный доход и минимум вложений. Топ-лист выглядит так:По прогнозам, рынок складской недвижимости и торговых форматов по франчайзингу будет усиливаться и в 2026 году. Эта тенденция сохранится, поскольку рынок активно пополняется новыми торговыми сетями и логистическими проектами, владельцы которых заинтересованы в поиске подходящего места для развития.Цифры, факты и секреты доходностиНа общем фоне выделяются два типа наиболее выгодных предложений.Доходность вычисляется на основании чистой прибыли от сдачи имущества в аренду за вычетом всех затрат и напрямую зависит от следующих факторов:Москва или регионы: где сегодня интереснее инвестироватьДолгое время Москва была магнитом для инвесторов. Но в последнее время вектор сменился: региональный рынок показывает себя более выгодным направлением для вложения денег.Региональный готовый арендный бизнес предлагает привлекательную формулу — высокую доходность и при этом сопоставимый уровень рисков.Автор - руководитель аналитического департамента Estate Today Дмитрий Финаев
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Приобретение готового арендного бизнеса, то есть помещения с уже действующим арендатором, может ошибочно показаться простым способом получения дохода. Но все зависит от того, удастся ли вам выбрать подходящий объект.Пассивный доход или активная работа: что представляет собой готовый арендный бизнес
Мечты о пассивном доходе, не требующем усилий, привлекают как предпринимателей, так и людей, далеких от бизнеса. Одни вкладывают средства в валюту, другие — в ценные бумаги, третьи предпочитают недвижимость. Последний вариант выглядит менее рискованным, однако он может потребовать значительных усилий на этапе ремонта или даже строительства, а также во время поиска арендаторов.
В данном контексте возникает мысль о заработке на готовом арендном бизнесе. Но действительно ли этот доход настолько пассивен, как кажется? Формально такой вид инвестиций считается удобным вариантом заработка без ежедневных усилий. Но есть нюансы.
Несмотря на то, что арендатор уже найден, владелец недвижимости должен внимательно относиться к юридической стороне вопроса. Это включает в себя согласование условий договора аренды и контроль за своевременностью платежей. Для поддержания высокого уровня доходности необходимо следить за техническим состоянием здания, анализировать рыночную ситуацию и своевременно корректировать арендную плату.
На практике готовый арендный бизнес — удобный способ инвестирования, а не абсолютный пассив. Грамотное управление активом позволяет получать стабильный доход, сохраняя ликвидность и минимизируя риски.
Самые востребованные инвестиции на рынке недвижимости
Сегодня инвесторы и арендаторы охотятся за объектами, которые обещают стабильный доход и минимум вложений. Топ-лист выглядит так:
складские комплексы в удобных местах, доступные логистически и соответствующие основным техническим стандартам;
объекты, предназначенные специально для маркетплейсов и федеральных ритейлеров;
франшизы сетевых магазинов или аптек;
недвижимость с долгосрочными договорами аренды;
готовые проекты, не требующие дополнительного финансирования.
По прогнозам, рынок складской недвижимости и торговых форматов по франчайзингу будет усиливаться и в 2026 году. Эта тенденция сохранится, поскольку рынок активно пополняется новыми торговыми сетями и логистическими проектами, владельцы которых заинтересованы в поиске подходящего места для развития.
Цифры, факты и секреты доходности
На общем фоне выделяются два типа наиболее выгодных предложений.
Стандартные объекты (стрит-ритейл, локальный ритейл). Средняя стоимость такого объекта составляет 40–70 млн рублей. При действующем договоре аренды доходность, как правило, находится в диапазоне 9–12% годовых, что является хорошим показателем даже на нестабильных рынках.
Проекты с крупными федеральными арендаторами (складские комплексы, маркетплейсы или сетевые магазины). Стоимость таких объектов начинается в среднем от 60–80 млн рублей и выше, в зависимости от локации и параметров договора. Доходность подобных проектов достигает 10–15% годовых (ROI).
Доходность вычисляется на основании чистой прибыли от сдачи имущества в аренду за вычетом всех затрат и напрямую зависит от следующих факторов:
надежность арендатора (крупные бренды редко нарушают условия договоров);
срок договора (долгий контракт обеспечивает стабильность поступления платежей);
условия индексации арендной платы (привязка к инфляции или ежегодная индексация по инициативе арендодателя помогают компенсировать потери от роста стоимости денег);
расположение объекта (близость к транспортным путям или крупным населенным пунктам повышает привлекательность недвижимости).
Москва или регионы: где сегодня интереснее инвестировать
Долгое время Москва была магнитом для инвесторов. Но в последнее время вектор сменился: региональный рынок показывает себя более выгодным направлением для вложения денег.
Меньший стартовый капитал. Купить успешный проект в регионах дешевле, чем аналогичный объект в столице.
Высокая потенциальная доходность. Стоимость аренды пока отстает от столичных показателей, однако впереди ожидаются хорошие перспективы.
Активность федеральных компаний. Магазины популярных брендов, логистические центры и маркетплейсы все чаще открывают филиалы вдали от Москвы, повышая интерес к местным площадям.
Развитие региональной логистики и торговых сетей. Инфраструктура регионов развивается: строятся новые дороги, расширяются торговые сети, улучшается транспортная доступность.
Региональный готовый арендный бизнес предлагает привлекательную формулу — высокую доходность и при этом сопоставимый уровень рисков.
Автор - руководитель аналитического департамента Estate Today Дмитрий Финаев
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.