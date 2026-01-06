"Нестле" отозвала некоторое количество детского питания из России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260106/nestle-866251693.html
2026-01-06T14:41+0300
2026-01-06T14:41+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. "Нестле Россия" отозвала на территории страны "ограниченное количество" детского питания, сообщила компания. "Нестле Россия" добровольно отзывает на территории Российской Федерации ограниченное количество продукции детского питания – сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий", - говорится в сообщении. Там уточнили, что отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности из-за возможного наличия токсина цереулида в сырье, поступившем от поставщика. "Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России, в рамках глобального решения компании "Нестле" по снижению потенциальных рисков ООО "Нестле Россия" с 5 января 2026 года начала осуществлять мероприятия по добровольному отзыву", - пояснили в сообщении. По словам "Нестле", компания проинформировала Роспотребнадзор и предоставляет ведомству, потребителям и клиентам всю информацию о предпринимаемых мерах.
бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
14:41 06.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с детским питанием в гипермаркете
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
В ГД подготовят поправки в закон по закупкам детского питания
21 мая 2024, 12:27
 
