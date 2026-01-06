Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06.01.2026 ОАЭ являются прагматичной юрисдикцией для бизнеса, заявил генконсул
ОАЭ являются прагматичной юрисдикцией для бизнеса, заявил генконсул
ОАЭ являются прагматичной юрисдикцией для бизнеса, заявил генконсул - 06.01.2026, ПРАЙМ
ОАЭ являются прагматичной юрисдикцией для бизнеса, заявил генконсул
ОАЭ являются прагматичной и открытой юрисдикцией для международного бизнеса, заявил генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров в интервью РИА Новости. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T08:37+0300
2026-01-06T08:37+0300
бизнес
россия
оаэ
дубай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862742825_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_2f4b16ff3a1727dbdb54f3e52df0eda5.jpg
ДУБАЙ, 6 янв - ПРАЙМ. ОАЭ являются прагматичной и открытой юрисдикцией для международного бизнеса, заявил генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров в интервью РИА Новости. "Объединенные Арабские Эмираты, и в частности Дубай, на протяжении многих лет последовательно формируют образ прагматичной и открытой юрисдикции для международного бизнеса. Этот подход сохраняется и сегодня, несмотря на общую турбулентность мировой экономики", - сказал генконсул. По его мнению, Дубай давно выстроил репутацию одного из наиболее удобных международных деловых хабов - с понятными правилами ведения бизнеса, развитой финансовой инфраструктурой, а также "уникальным сочетанием двух правовых систем - континентальной и общей". "Речь идет о том, что в ОАЭ наряду с национальной правовой системой действует сеть специальных юрисдикций, прежде всего в международных финансовых и деловых зонах, где применяется англосаксонское право. Это дает иностранным компаниям возможность выбирать правовой режим, наиболее понятный и комфортный для ведения международных операций, заключения контрактов и разрешения коммерческих споров", - отметил собеседник агентства. Дипломат подчеркнул, что в сочетании с федеральным законодательством ОАЭ такой подход обеспечивает бизнесу "высокий уровень правовой определенности, предсказуемости и защиты инвестиций". По его мнению, ОАЭ выстраивают свою экономическую стратегию исходя из собственных национальных интересов, делая ставку на диверсификацию, развитие финансовых услуг, новых технологий, логистики и энергетики. "Именно поэтому здесь продолжают работать компании из самых разных стран и регионов, включая российские. Для бизнеса ключевым остается предсказуемость регулирования и ориентация на долгосрочное сотрудничество. Важно и то, что эмиратская сторона традиционно подчеркивает приверженность международному праву и контрактным обязательствам. Это создает условия, при которых компании - в том числе крупные игроки - могут планировать свою деятельность, исходя из экономической целесообразности, а не политической конъюнктуры", - заключил Владимиров.
https://1prime.ru/20260104/biznes-866199688.html
https://1prime.ru/20260104/dubay-866200295.html
оаэ
дубай
бизнес, россия, оаэ, дубай
Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, Дубай
08:37 06.01.2026
 
ОАЭ являются прагматичной юрисдикцией для бизнеса, заявил генконсул

Генконсул Владимиров: ОАЭ являются прагматичной и открытой юрисдикцией для бизнеса

© РИА Новости . Анна Чернова Дубай
Дубай - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Чернова
ДУБАЙ, 6 янв - ПРАЙМ. ОАЭ являются прагматичной и открытой юрисдикцией для международного бизнеса, заявил генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров в интервью РИА Новости.
"Объединенные Арабские Эмираты, и в частности Дубай, на протяжении многих лет последовательно формируют образ прагматичной и открытой юрисдикции для международного бизнеса. Этот подход сохраняется и сегодня, несмотря на общую турбулентность мировой экономики", - сказал генконсул.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Бизнес ОАЭ настроен на вложения в активы в России, заявил генконсул
4 января, 08:10
По его мнению, Дубай давно выстроил репутацию одного из наиболее удобных международных деловых хабов - с понятными правилами ведения бизнеса, развитой финансовой инфраструктурой, а также "уникальным сочетанием двух правовых систем - континентальной и общей".
"Речь идет о том, что в ОАЭ наряду с национальной правовой системой действует сеть специальных юрисдикций, прежде всего в международных финансовых и деловых зонах, где применяется англосаксонское право. Это дает иностранным компаниям возможность выбирать правовой режим, наиболее понятный и комфортный для ведения международных операций, заключения контрактов и разрешения коммерческих споров", - отметил собеседник агентства.
Дипломат подчеркнул, что в сочетании с федеральным законодательством ОАЭ такой подход обеспечивает бизнесу "высокий уровень правовой определенности, предсказуемости и защиты инвестиций".
По его мнению, ОАЭ выстраивают свою экономическую стратегию исходя из собственных национальных интересов, делая ставку на диверсификацию, развитие финансовых услуг, новых технологий, логистики и энергетики.
"Именно поэтому здесь продолжают работать компании из самых разных стран и регионов, включая российские. Для бизнеса ключевым остается предсказуемость регулирования и ориентация на долгосрочное сотрудничество. Важно и то, что эмиратская сторона традиционно подчеркивает приверженность международному праву и контрактным обязательствам. Это создает условия, при которых компании - в том числе крупные игроки - могут планировать свою деятельность, исходя из экономической целесообразности, а не политической конъюнктуры", - заключил Владимиров.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Российский бизнес чувствует себя уверенно в ОАЭ, заявил генконсул
4 января, 08:56
 
Бизнес РОССИЯ ОАЭ Дубай
 
 
