СМИ рассказали о трогательном обращении сына Мадуро - 06.01.2026
СМИ рассказали о трогательном обращении сына Мадуро
СМИ рассказали о трогательном обращении сына Мадуро - 06.01.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о трогательном обращении сына Мадуро
Сын арестованного американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступил с эмоциональным обращением к отцу, передает Daily Mail. | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Сын арестованного американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступил с эмоциональным обращением к отцу, передает Daily Mail."Мы здесь и выполняем свой долг до твоего возвращения. Страна в надежных руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле", — сказал он.Он также отметил, что похищение его отца создает опасный прецедент и угрожает суверенитету всех независимых государств.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Сын арестованного американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступил с эмоциональным обращением к отцу, передает Daily Mail.
"Мы здесь и выполняем свой долг до твоего возвращения. Страна в надежных руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле", — сказал он.
СМИ: неизвестный заработал более 400 тысяч долларов на фоне ареста Мадуро
Он также отметил, что похищение его отца создает опасный прецедент и угрожает суверенитету всех независимых государств.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Нефтедобыча в Венесуэле упадет, если США продолжат блокаду, пишет Kpler
Заголовок открываемого материала