Оператор японской АЭС проверяет безопасность станции

Оператор японской АЭС проверяет безопасность станции

2026-01-06T05:20+0300

япония

ТОКИО, 6 янв - ПРАЙМ. Энергетическая компания Chubu Electric Power - оператор японской АЭС "Симанэ" - проверяет безопасность станции после землетрясения 6,2 в одноименной префектуре Японии. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Симанэ в 10.18 (4.18 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. За ним в течение 16 минут последовало еще три землетрясения в 10.24 (4.24 мск), 10.28 (4.28 мск) и в 10.34 (4.34 мск). Их магнитуда составила соответственно 4,5, 5,1 и 3,8. АЭС "Симанэ" располагается в административном центре префектуры городе Мацуэ. Сейчас на станции работает только первый реактор, эксплуатация второго закончена, он подлежит демонтажу. К 2030 году на АЭС планируется ввести в строй третий реактор, идут строительные работы. Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.

