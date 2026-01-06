Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оператор японской АЭС проверяет безопасность станции - 06.01.2026
Оператор японской АЭС проверяет безопасность станции
Оператор японской АЭС проверяет безопасность станции - 06.01.2026, ПРАЙМ
Оператор японской АЭС проверяет безопасность станции
Энергетическая компания Chubu Electric Power - оператор японской АЭС "Симанэ" - проверяет безопасность станции после землетрясения 6,2 в одноименной префектуре... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T05:20+0300
2026-01-06T05:20+0300
энергетика
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866236956.jpg?1767666009
ТОКИО, 6 янв - ПРАЙМ. Энергетическая компания Chubu Electric Power - оператор японской АЭС "Симанэ" - проверяет безопасность станции после землетрясения 6,2 в одноименной префектуре Японии. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Симанэ в 10.18 (4.18 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. За ним в течение 16 минут последовало еще три землетрясения в 10.24 (4.24 мск), 10.28 (4.28 мск) и в 10.34 (4.34 мск). Их магнитуда составила соответственно 4,5, 5,1 и 3,8. АЭС "Симанэ" располагается в административном центре префектуры городе Мацуэ. Сейчас на станции работает только первый реактор, эксплуатация второго закончена, он подлежит демонтажу. К 2030 году на АЭС планируется ввести в строй третий реактор, идут строительные работы. Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.
япония
2026
япония
Энергетика, ЯПОНИЯ
05:20 06.01.2026
 
Оператор японской АЭС проверяет безопасность станции

Оператор японской АЭС "Симанэ" проверяет безопасность станции после землетрясения

ТОКИО, 6 янв - ПРАЙМ. Энергетическая компания Chubu Electric Power - оператор японской АЭС "Симанэ" - проверяет безопасность станции после землетрясения 6,2 в одноименной префектуре Японии.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Симанэ в 10.18 (4.18 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. За ним в течение 16 минут последовало еще три землетрясения в 10.24 (4.24 мск), 10.28 (4.28 мск) и в 10.34 (4.34 мск). Их магнитуда составила соответственно 4,5, 5,1 и 3,8.
АЭС "Симанэ" располагается в административном центре префектуры городе Мацуэ. Сейчас на станции работает только первый реактор, эксплуатация второго закончена, он подлежит демонтажу. К 2030 году на АЭС планируется ввести в строй третий реактор, идут строительные работы.
Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.
 
