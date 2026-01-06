Орбан: Европа навредит себе, предоставив Украине 800 миллиардов евро
Орбан: предоставляя Украине 800 миллиардов евро, Европа навредит своему народу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Находящаяся в рецессии Европа навредит своему народу, предоставив Украине 800 миллиардов евро, которые требует Киев, европейское население начнёт сопротивляться такой политике, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что Украине для восстановления и экономического роста на ближайшие 10 лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
"Украина просит 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, в то время как Европа находится в рецессии. Те, кто платят эту цену, вредят своему собственному народу, и в конечном итоге общества будут сопротивляться политике, которая разрушает стандарты жизни", - приводит в соцсети Х слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.