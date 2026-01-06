https://1prime.ru/20260106/orenburg-866244950.html
В аэропортах Нижнекамска и Оренбурга сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Оренбурга, сообщила Росавиация. "Аэропорты Нижнекамск (Бегишево), Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
