https://1prime.ru/20260106/orenburg-866244950.html

В аэропортах Нижнекамска и Оренбурга сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнекамска и Оренбурга сняли ограничения на полеты - 06.01.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Нижнекамска и Оренбурга сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Оренбурга, сообщила Росавиация. | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T10:07+0300

2026-01-06T10:07+0300

2026-01-06T10:07+0300

бизнес

оренбург

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866239682_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_53ac3460aace6967b82cf62d806fee46.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Оренбурга, сообщила Росавиация. "Аэропорты Нижнекамск (Бегишево), Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260106/aeroporty-866239834.html

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, оренбург, росавиация