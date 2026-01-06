Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею впервые в жизни - 06.01.2026
Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею впервые в жизни
Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею впервые в жизни - 06.01.2026, ПРАЙМ
Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею впервые в жизни
Пенсионерка из Томской области, которая в новогодней лотерее "Мечталлион" выиграла 58 миллионов рублей, сыграла в лотерею впервые в жизни, при этом купив всего... | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Пенсионерка из Томской области, которая в новогодней лотерее "Мечталлион" выиграла 58 миллионов рублей, сыграла в лотерею впервые в жизни, при этом купив всего два билета, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. Там напомнили, что новогодняя лотерея, в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 человек миллионерами, а двое из них стали мультимиллионерами - с выигрышем по 58 миллионов рублей. "Одной из счастливец оказалась пенсионерка Светлана из небольшого посёлка в Томской области, которая сыграла в лотерею впервые в жизни и выиграла более 58 миллионов рублей", - сказано в сообщении. По словам Светланы, решение сыграть в лотерею пришло к ней спонтанно — в тот момент, когда она стояла в очереди в местном отделении "Почты России". Женщина купила всего два билета, выбрав их наугад из середины пачки. Один из них принёс выигрыш в 100 рублей, а второй сделал пенсионерку мультимиллионером. С планами на выигрыш женщина уже определилась. Часть средств она направит на покупку квартиры для сына, в семье которого в ближайшее время ожидается рождение двойни. Она также планирует поддержать местный храм, передав деньги на строительство иконостаса, о чем давно мечтала, говорится в сообщении.
07:38 06.01.2026 (обновлено: 07:46 06.01.2026)
 
Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею впервые в жизни

Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею 58 миллионов рублей

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Пенсионерка из Томской области, которая в новогодней лотерее "Мечталлион" выиграла 58 миллионов рублей, сыграла в лотерею впервые в жизни, при этом купив всего два билета, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
Там напомнили, что новогодняя лотерея, в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 человек миллионерами, а двое из них стали мультимиллионерами - с выигрышем по 58 миллионов рублей.
"Одной из счастливец оказалась пенсионерка Светлана из небольшого посёлка в Томской области, которая сыграла в лотерею впервые в жизни и выиграла более 58 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
По словам Светланы, решение сыграть в лотерею пришло к ней спонтанно — в тот момент, когда она стояла в очереди в местном отделении "Почты России". Женщина купила всего два билета, выбрав их наугад из середины пачки. Один из них принёс выигрыш в 100 рублей, а второй сделал пенсионерку мультимиллионером.
С планами на выигрыш женщина уже определилась. Часть средств она направит на покупку квартиры для сына, в семье которого в ближайшее время ожидается рождение двойни. Она также планирует поддержать местный храм, передав деньги на строительство иконостаса, о чем давно мечтала, говорится в сообщении.
 
