https://1prime.ru/20260106/pensionerka-866238972.html

Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею впервые в жизни

Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею впервые в жизни - 06.01.2026, ПРАЙМ

Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею впервые в жизни

Пенсионерка из Томской области, которая в новогодней лотерее "Мечталлион" выиграла 58 миллионов рублей, сыграла в лотерею впервые в жизни, при этом купив всего... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T07:38+0300

2026-01-06T07:38+0300

2026-01-06T07:46+0300

бизнес

россия

рф

минфин рф

минфин

почта россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866238972.jpg?1767674787

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Пенсионерка из Томской области, которая в новогодней лотерее "Мечталлион" выиграла 58 миллионов рублей, сыграла в лотерею впервые в жизни, при этом купив всего два билета, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. Там напомнили, что новогодняя лотерея, в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 человек миллионерами, а двое из них стали мультимиллионерами - с выигрышем по 58 миллионов рублей. "Одной из счастливец оказалась пенсионерка Светлана из небольшого посёлка в Томской области, которая сыграла в лотерею впервые в жизни и выиграла более 58 миллионов рублей", - сказано в сообщении. По словам Светланы, решение сыграть в лотерею пришло к ней спонтанно — в тот момент, когда она стояла в очереди в местном отделении "Почты России". Женщина купила всего два билета, выбрав их наугад из середины пачки. Один из них принёс выигрыш в 100 рублей, а второй сделал пенсионерку мультимиллионером. С планами на выигрыш женщина уже определилась. Часть средств она направит на покупку квартиры для сына, в семье которого в ближайшее время ожидается рождение двойни. Она также планирует поддержать местный храм, передав деньги на строительство иконостаса, о чем давно мечтала, говорится в сообщении.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минфин рф, минфин, почта россии