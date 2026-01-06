Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу - 06.01.2026
В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу
В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу - 06.01.2026, ПРАЙМ
В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу
"Снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу, в этот день может выпасть до 30% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. "Снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу, в этот день может выпасть до 30% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Девятого января, в пятницу, жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон. Дело в том, что с юго-запада на нас надвигается мощнейший балканский циклон, который обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы, а по югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидаются до порядка 30 миллиметров осадков, что больше половины месячной нормы", - рассказал агентству Тишковец. Синоптик отметил, что после этого местами в столичном регионе могут вырасти полуметровые сугробы.
18:01 06.01.2026
 
В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу

Синоптик Тишковец: "снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. "Снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу, в этот день может выпасть до 30% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Девятого января, в пятницу, жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон. Дело в том, что с юго-запада на нас надвигается мощнейший балканский циклон, который обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы, а по югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидаются до порядка 30 миллиметров осадков, что больше половины месячной нормы", - рассказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что после этого местами в столичном регионе могут вырасти полуметровые сугробы.
Заголовок открываемого материала