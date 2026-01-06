https://1prime.ru/20260106/pogoda-866254912.html

В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу

В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу - 06.01.2026, ПРАЙМ

В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу

"Снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу, в этот день может выпасть до 30% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T18:01+0300

2026-01-06T18:01+0300

2026-01-06T18:01+0300

экономика

общество

москва

центральный федеральный округ

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/92/842449297_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_3674f1a7aea5f4638d62d36e10199760.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. "Снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу, в этот день может выпасть до 30% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Девятого января, в пятницу, жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон. Дело в том, что с юго-запада на нас надвигается мощнейший балканский циклон, который обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы, а по югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидаются до порядка 30 миллиметров осадков, что больше половины месячной нормы", - рассказал агентству Тишковец. Синоптик отметил, что после этого местами в столичном регионе могут вырасти полуметровые сугробы.

https://1prime.ru/20260105/reys-866234390.html

москва

центральный федеральный округ

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, центральный федеральный округ, московская область