https://1prime.ru/20260106/pogoda-866254912.html
В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу
В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу - 06.01.2026, ПРАЙМ
В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу
"Снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу, в этот день может выпасть до 30% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T18:01+0300
2026-01-06T18:01+0300
2026-01-06T18:01+0300
экономика
общество
москва
центральный федеральный округ
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/92/842449297_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_3674f1a7aea5f4638d62d36e10199760.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. "Снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу, в этот день может выпасть до 30% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Девятого января, в пятницу, жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон. Дело в том, что с юго-запада на нас надвигается мощнейший балканский циклон, который обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы, а по югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидаются до порядка 30 миллиметров осадков, что больше половины месячной нормы", - рассказал агентству Тишковец. Синоптик отметил, что после этого местами в столичном регионе могут вырасти полуметровые сугробы.
https://1prime.ru/20260105/reys-866234390.html
москва
центральный федеральный округ
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/92/842449297_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_34d84e042a31859b68b13afa5f5aacc5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, центральный федеральный округ, московская область
Экономика, Общество , МОСКВА, Центральный федеральный округ, Московская область
В Москве предупредили о "снежном армагеддоне" в пятницу
Синоптик Тишковец: "снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу