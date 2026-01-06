https://1prime.ru/20260106/pravitelstvo-866248547.html
Правительство планирует развивать формы удаленной работы для пенсионеров
россия
общество
рф
татьяна голикова
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Правительство России планирует развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для жителей России старшего возраста, следует из утвержденного плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года. Так, согласно документу, для развития удаленной занятости среди пенсионеров, региональные органы власти должны реализовать тематические проекты и мероприятия. По итогам каждого года реализации плана предполагается доклад Минтруду России. Отмечается также, что правительство планирует проводить профессиональное обучение россиян старше 50 лет и людей предпенсионного возраста. Для этих целей будет организовано дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на 9 миллионов человек.
рф
