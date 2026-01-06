Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство планирует развивать формы удаленной работы для пенсионеров - 06.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260106/pravitelstvo-866248547.html
Правительство планирует развивать формы удаленной работы для пенсионеров
Правительство планирует развивать формы удаленной работы для пенсионеров - 06.01.2026, ПРАЙМ
Правительство планирует развивать формы удаленной работы для пенсионеров
Правительство России планирует развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для жителей России старшего возраста, следует из утвержденного плана... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T12:36+0300
2026-01-06T12:36+0300
россия
общество
рф
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Правительство России планирует развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для жителей России старшего возраста, следует из утвержденного плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года. Так, согласно документу, для развития удаленной занятости среди пенсионеров, региональные органы власти должны реализовать тематические проекты и мероприятия. По итогам каждого года реализации плана предполагается доклад Минтруду России. Отмечается также, что правительство планирует проводить профессиональное обучение россиян старше 50 лет и людей предпенсионного возраста. Для этих целей будет организовано дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на 9 миллионов человек.
рф
россия, общество , рф, татьяна голикова
РОССИЯ, Общество , РФ, Татьяна Голикова
12:36 06.01.2026
 
Правительство планирует развивать формы удаленной работы для пенсионеров

Кабмин планирует развивать формы надомной занятости для россиян старшего возраста

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Правительство России планирует развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для жителей России старшего возраста, следует из утвержденного плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.
Так, согласно документу, для развития удаленной занятости среди пенсионеров, региональные органы власти должны реализовать тематические проекты и мероприятия. По итогам каждого года реализации плана предполагается доклад Минтруду России.
Отмечается также, что правительство планирует проводить профессиональное обучение россиян старше 50 лет и людей предпенсионного возраста. Для этих целей будет организовано дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на 9 миллионов человек.
Банкомат в отделении Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Названы скрытые ошибки россиян при формировании пенсионных накоплений
Вчера, 02:02
 
РОССИЯ Общество РФ Татьяна Голикова
 
 
