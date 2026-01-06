Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат в 2025 году
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат в 2025 году
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат в 2025 году - 06.01.2026, ПРАЙМ
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат в 2025 году
Наибольший прирост медианных зарплат в 2025 году произошел среди маляров и штукатуров (на 44%), страховых агентов (на 44%) и финансовых аналитиков (на 39%),... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T01:52+0300
2026-01-06T01:52+0300
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866235481.jpg?1767653540
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Наибольший прирост медианных зарплат в 2025 году произошел среди маляров и штукатуров (на 44%), страховых агентов (на 44%) и финансовых аналитиков (на 39%), следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости. "За последний год наибольший рост медианной предлагаемой в вакансиях заработной платы зафиксирован среди маляров и штукатуров (плюс 44%, до 140 тысяч рублей), страховых агентов (плюс 44%, до 79,5 тысячи рублей), финансовых аналитиков (плюс 39% до 117,6 тысячи рублей)", - сообщили в сервисе. Отмечается, что в топ-5 по росту вошли монтажники, медианная зарплата которых увеличилась на 35%, до 144,5 тысячи рублей в месяц, а также комплаенс-менеджеры с ростом зарплаты на 29%, до 114 тысяч рублей.
бизнес
Бизнес, Экономика
01:52 06.01.2026
 
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат в 2025 году

Hh.ru: наибольший рост медианных зарплат в 2025 году произошел среди маляров и штукатуров

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Наибольший прирост медианных зарплат в 2025 году произошел среди маляров и штукатуров (на 44%), страховых агентов (на 44%) и финансовых аналитиков (на 39%), следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"За последний год наибольший рост медианной предлагаемой в вакансиях заработной платы зафиксирован среди маляров и штукатуров (плюс 44%, до 140 тысяч рублей), страховых агентов (плюс 44%, до 79,5 тысячи рублей), финансовых аналитиков (плюс 39% до 117,6 тысячи рублей)", - сообщили в сервисе.
Отмечается, что в топ-5 по росту вошли монтажники, медианная зарплата которых увеличилась на 35%, до 144,5 тысячи рублей в месяц, а также комплаенс-менеджеры с ростом зарплаты на 29%, до 114 тысяч рублей.
 
