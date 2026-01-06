https://1prime.ru/20260106/proizvodstvo-866255625.html

Производство ракет Patriot вырастет до 2000 в год за 7 лет

2026-01-06T18:32+0300

ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Американский оборонный концерн Lockheed Martin сообщил о заключении рамочного соглашения с администрацией президента Дональда Трампа, предусматривающего наращивание производства последней версии ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot с текущих 600 до 2 тысяч единиц в год в течение семи лет. "Мы достигли рамочного соглашения с правительством США о значительном ускорении ежегодного производства ракет PAC-3 MSE с примерно 600 до 2 тысяч единиц в течение семи лет. Наш инструментарий, тестовое оборудование, а также сеть из более чем 13 тысяч поставщиков повышают устойчивость цепочки поставок", - заявила компания в посте в соцсети X. Как заявляет сам оборонный концерн, за последние два года ему удалось увеличить производство ракет PAC-3 MSE более чем на 60%. В 2025 году Lockheed Martin поставила 620 таких ракет, что более чем на 20% превышает показатель предыдущего года. Программа MSE (Missile Segment Enhancement) представляет собой усовершенствованную версию ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), которая предназначена для перехвата и уничтожения различных воздушных целей. Ракета PAC-3 MSE используется для защиты от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и даже гиперзвуковых угроз. Она работает по принципу hit-to-kill — прямого столкновения с целью, что обеспечивает высокую точность и эффективность без использования взрывчатки.

