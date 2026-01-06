Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ
Политика
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ
2026-01-06T17:30+0300
2026-01-06T17:30+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нарушил конституцию Украины, назначив врио главы СБУ Евгения Хмару вместо Василия Малюка, заявили в партии "Европейская солидарность" в Верховной раде. Накануне Зеленский подписал указ о назначении Хмары вместо Малюка, тогда же последний заявил об уходе с должности. "Назначение и увольнение главы СБУ не является полномочием президента: президент лишь вносит представление, а решение принимает парламент. Поэтому в случае с назначением врио главы СБУ - независимо от персоналий или оценок эффективности работы ведомства — имеем ситуацию, когда президент фактически вышел за пределы определенных Конституцией полномочий, отстранив Василия Малюка и назначив Евгения Хмару", - говорится в сообщении, опубликованном в партийном Telegram-канале. В партии отметили, что Зеленский как гарант конституции не имеет права ее нарушать, но делает это регулярно.
общество , украина, владимир зеленский, сбу, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, СБУ, Рада
17:30 06.01.2026
 
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ

"Европейская солидарность" обвинила Зеленского в нарушении конституции из-за главы СБУ

© AFP / Sergei SupinskyВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Верховная рада Украины. Архивное фото
© AFP / Sergei Supinsky
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нарушил конституцию Украины, назначив врио главы СБУ Евгения Хмару вместо Василия Малюка, заявили в партии "Европейская солидарность" в Верховной раде.
Накануне Зеленский подписал указ о назначении Хмары вместо Малюка, тогда же последний заявил об уходе с должности.
"Назначение и увольнение главы СБУ не является полномочием президента: президент лишь вносит представление, а решение принимает парламент. Поэтому в случае с назначением врио главы СБУ - независимо от персоналий или оценок эффективности работы ведомства — имеем ситуацию, когда президент фактически вышел за пределы определенных Конституцией полномочий, отстранив Василия Малюка и назначив Евгения Хмару", - говорится в сообщении, опубликованном в партийном Telegram-канале.
В партии отметили, что Зеленский как гарант конституции не имеет права ее нарушать, но делает это регулярно.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 16:20
 
Политика Общество УКРАИНА Владимир Зеленский СБУ Рада
 
 
