В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ

2026-01-06T17:30+0300

политика

общество

украина

владимир зеленский

сбу

рада

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нарушил конституцию Украины, назначив врио главы СБУ Евгения Хмару вместо Василия Малюка, заявили в партии "Европейская солидарность" в Верховной раде. Накануне Зеленский подписал указ о назначении Хмары вместо Малюка, тогда же последний заявил об уходе с должности. "Назначение и увольнение главы СБУ не является полномочием президента: президент лишь вносит представление, а решение принимает парламент. Поэтому в случае с назначением врио главы СБУ - независимо от персоналий или оценок эффективности работы ведомства — имеем ситуацию, когда президент фактически вышел за пределы определенных Конституцией полномочий, отстранив Василия Малюка и назначив Евгения Хмару", - говорится в сообщении, опубликованном в партийном Telegram-канале. В партии отметили, что Зеленский как гарант конституции не имеет права ее нарушать, но делает это регулярно.

украина

2026

