https://1prime.ru/20260106/raznoglasiya-866259814.html
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих"
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих" - 06.01.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих"
Внутри "коалиции желающих" на фоне встречи в Париже усиливаются споры по поводу объемов помощи Киеву, сообщает Le Figaro. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T23:08+0300
2026-01-06T23:08+0300
2026-01-06T23:08+0300
украина
франция
италия
нато
сергей лавров
le figaro
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Внутри "коалиции желающих" на фоне встречи в Париже усиливаются споры по поводу объемов помощи Киеву, сообщает Le Figaro."Страны Северной Европы и государства, граничащие с Россией, жалуются на то, что несут непропорционально большую нагрузку", – говорится в материале.По информации издания, страны Прибалтики и Скандинавии выражают недовольство действиями Франции и Германии, считая их вклад недостаточным.Газета отмечает, что если считать помощь в процентах от ВВП, то Дания поддерживает Украину в десять раз активнее, чем Франция. Существенные средства также направляют прибалтийские страны, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Польша, призывая Лондон, Берлин и Париж увеличить финансирование.Испания и Италия также подвергаются критике за громкие заявления при сравнительно небольшом вкладе — 0,14% и 0,12% ВВП соответственно. Кроме того, союзники выражают недовольство отказом Франции, Великобритании и Италии участвовать в закупках американского оружия для Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866258546.html
https://1prime.ru/20260106/zayavlenie-866259524.html
украина
франция
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, италия, нато, сергей лавров, le figaro, мид рф
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, НАТО, Сергей Лавров, Le Figaro, МИД РФ
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих"
Figaro: разногласия между союзниками Киева в Европе усиливаются