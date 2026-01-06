Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих" - 06.01.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих"
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих" - 06.01.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих"
Внутри "коалиции желающих" на фоне встречи в Париже усиливаются споры по поводу объемов помощи Киеву, сообщает Le Figaro. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T23:08+0300
2026-01-06T23:08+0300
украина
франция
италия
нато
сергей лавров
le figaro
мид рф
украина
франция
италия
украина, франция, италия, нато, сергей лавров, le figaro, мид рф
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, НАТО, Сергей Лавров, Le Figaro, МИД РФ
23:08 06.01.2026
 
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих"

Figaro: разногласия между союзниками Киева в Европе усиливаются

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Внутри "коалиции желающих" на фоне встречи в Париже усиливаются споры по поводу объемов помощи Киеву, сообщает Le Figaro.
"Страны Северной Европы и государства, граничащие с Россией, жалуются на то, что несут непропорционально большую нагрузку", – говорится в материале.
Флаги США
В США сделали заявление о мирном соглашении по Украине
23:01
По информации издания, страны Прибалтики и Скандинавии выражают недовольство действиями Франции и Германии, считая их вклад недостаточным.
Газета отмечает, что если считать помощь в процентах от ВВП, то Дания поддерживает Украину в десять раз активнее, чем Франция. Существенные средства также направляют прибалтийские страны, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Польша, призывая Лондон, Берлин и Париж увеличить финансирование.
Испания и Италия также подвергаются критике за громкие заявления при сравнительно небольшом вкладе — 0,14% и 0,12% ВВП соответственно. Кроме того, союзники выражают недовольство отказом Франции, Великобритании и Италии участвовать в закупках американского оружия для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
На Западе возмутились словами Зеленского о России
23:04
 
УКРАИНА ФРАНЦИЯ ИТАЛИЯ НАТО Сергей Лавров Le Figaro МИД РФ
 
 
