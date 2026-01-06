Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван главный риск для экономики США в 2026 году - 06.01.2026, ПРАЙМ
Назван главный риск для экономики США в 2026 году
Назван главный риск для экономики США в 2026 году - 06.01.2026, ПРАЙМ
Назван главный риск для экономики США в 2026 году
Основной риск для экономики США в 2026 году представляет дефицит государственного бюджета и потеря Федеральной резервной системой (ФРС) независимости в... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T06:47+0300
2026-01-06T07:44+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Основной риск для экономики США в 2026 году представляет дефицит государственного бюджета и потеря Федеральной резервной системой (ФРС) независимости в проведении денежно-кредитной политики, следует из прогнозов РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В 2026 году, таким образом, основным экономическим риском, проистекающим из уровня дефицита бюджета федерального правительства, будет не возможная приостановка его деятельности, а риск потери ФРС возможности проводить независимую монетарную политику", - говорится в прогнозах. При этом растущий дефицит федерального бюджета ведет к удорожанию долгосрочных гособлигаций, а вместе с тем и стоимости рефинансирования госдолга. Так, доходность ценных бумаг держалась выше 4% в течение 2025 года. Из-за этого Минфин был вынужден рефинансировать долг краткосрочными облигациями и векселями. "В свою очередь, для ФРС растущая по мере замещения облигаций, выпущенных во время пандемии COVID-19, стоимость обслуживания долга ставит перед необходимостью выбора, какой из трех мандатов ФРС является приоритетным, так как полная занятость, скорее всего, будет не доступна при таргетировании инфляции, и наоборот", - объясняют аналитики. Усугубить проблемы с рефинансированием долга может и неверная расстановка финансовых приоритетов. Так, если регулятор будет ставить фискальные приоритеты выше ценовой стабильности, долговые рынки могут отреагировать еще большей премией по доходности долгосрочных облигаций.
финансы, мировая экономика, минфин
Экономика, Финансы, Мировая экономика, Минфин
06:47 06.01.2026 (обновлено: 07:44 06.01.2026)
 
Назван главный риск для экономики США в 2026 году

РИА Новости: РАН считает, что ФРС рискует потерять независимость в монетарной политике

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Основной риск для экономики США в 2026 году представляет дефицит государственного бюджета и потеря Федеральной резервной системой (ФРС) независимости в проведении денежно-кредитной политики, следует из прогнозов РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В 2026 году, таким образом, основным экономическим риском, проистекающим из уровня дефицита бюджета федерального правительства, будет не возможная приостановка его деятельности, а риск потери ФРС возможности проводить независимую монетарную политику", - говорится в прогнозах.
При этом растущий дефицит федерального бюджета ведет к удорожанию долгосрочных гособлигаций, а вместе с тем и стоимости рефинансирования госдолга. Так, доходность ценных бумаг держалась выше 4% в течение 2025 года. Из-за этого Минфин был вынужден рефинансировать долг краткосрочными облигациями и векселями.
"В свою очередь, для ФРС растущая по мере замещения облигаций, выпущенных во время пандемии COVID-19, стоимость обслуживания долга ставит перед необходимостью выбора, какой из трех мандатов ФРС является приоритетным, так как полная занятость, скорее всего, будет не доступна при таргетировании инфляции, и наоборот", - объясняют аналитики.
Усугубить проблемы с рефинансированием долга может и неверная расстановка финансовых приоритетов. Так, если регулятор будет ставить фискальные приоритеты выше ценовой стабильности, долговые рынки могут отреагировать еще большей премией по доходности долгосрочных облигаций.
 
