Назван главный риск для экономики США в 2026 году

2026-01-06T06:47+0300

2026-01-06T06:47+0300

2026-01-06T07:44+0300

экономика

финансы

мировая экономика

минфин

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Основной риск для экономики США в 2026 году представляет дефицит государственного бюджета и потеря Федеральной резервной системой (ФРС) независимости в проведении денежно-кредитной политики, следует из прогнозов РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В 2026 году, таким образом, основным экономическим риском, проистекающим из уровня дефицита бюджета федерального правительства, будет не возможная приостановка его деятельности, а риск потери ФРС возможности проводить независимую монетарную политику", - говорится в прогнозах. При этом растущий дефицит федерального бюджета ведет к удорожанию долгосрочных гособлигаций, а вместе с тем и стоимости рефинансирования госдолга. Так, доходность ценных бумаг держалась выше 4% в течение 2025 года. Из-за этого Минфин был вынужден рефинансировать долг краткосрочными облигациями и векселями. "В свою очередь, для ФРС растущая по мере замещения облигаций, выпущенных во время пандемии COVID-19, стоимость обслуживания долга ставит перед необходимостью выбора, какой из трех мандатов ФРС является приоритетным, так как полная занятость, скорее всего, будет не доступна при таргетировании инфляции, и наоборот", - объясняют аналитики. Усугубить проблемы с рефинансированием долга может и неверная расстановка финансовых приоритетов. Так, если регулятор будет ставить фискальные приоритеты выше ценовой стабильности, долговые рынки могут отреагировать еще большей премией по доходности долгосрочных облигаций.

2026

финансы, мировая экономика, минфин