В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
2026-01-06T09:24+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. "Аэропорт Казань. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
