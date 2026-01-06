Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа самая популярная в России монета для инвестиций - 06.01.2026, ПРАЙМ
Названа самая популярная в России монета для инвестиций
Названа самая популярная в России монета для инвестиций - 06.01.2026, ПРАЙМ
Названа самая популярная в России монета для инвестиций
Самой популярной в России монетой для инвестиций в прошлом году вновь стала золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей, рассказали РИА Новости в... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T04:46+0300
2026-01-06T04:46+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Самой популярной в России монетой для инвестиций в прошлом году вновь стала золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Гознака". Как и в предыдущие годы, уверенным лидером покупок у "Гознака" стала золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей (весом 7,78 грамма, или 1/4 тройской унции), подтверждая свой статус самого популярного и узнаваемого инструмента для инвестиций в драгоценные металлы среди физических лиц. Отмечается, что её продажи составили 68% от общего количества проданных монет в сервисе. "Однако с каждым годом популярность этой монеты постепенно снижается, уступая монетам других видов и номиналов. Для сравнения, в 2024 году доля 50-рублевого золотого "Георгия Победоносца" составляла 71%, а в 2023 году – 83% от всех проданных монет в сервисе" - уточнили там. "Мы связываем эту тенденцию с несколькими факторами, включая как общее расширение ассортимента продаваемых "Гознаком" монет, так и появление более доступных для покупки золотых инвестиционных монет меньшего размера", - добавили в пресс-службе. По их словам, все это подталкивает инвесторов к формированию более сбалансированного портфеля, без упора на какой-то один номинал. "Монеты разного веса (например, 3,11 грамма или 1 тройская унция) и тематические выпуски позволяют более гибко управлять вложениями в золото, корректируя объем своих вложений в зависимости от рыночной конъюнктуры и личных финансовых возможностей", - говорится в сообщении.
04:46 06.01.2026
 
Названа самая популярная в России монета для инвестиций

"Гознак" назвал золотую монету "Георгий Победоносец" самой популярной в России

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Самой популярной в России монетой для инвестиций в прошлом году вновь стала золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Гознака".
Как и в предыдущие годы, уверенным лидером покупок у "Гознака" стала золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей (весом 7,78 грамма, или 1/4 тройской унции), подтверждая свой статус самого популярного и узнаваемого инструмента для инвестиций в драгоценные металлы среди физических лиц.
Отмечается, что её продажи составили 68% от общего количества проданных монет в сервисе.
"Однако с каждым годом популярность этой монеты постепенно снижается, уступая монетам других видов и номиналов. Для сравнения, в 2024 году доля 50-рублевого золотого "Георгия Победоносца" составляла 71%, а в 2023 году – 83% от всех проданных монет в сервисе" - уточнили там.
"Мы связываем эту тенденцию с несколькими факторами, включая как общее расширение ассортимента продаваемых "Гознаком" монет, так и появление более доступных для покупки золотых инвестиционных монет меньшего размера", - добавили в пресс-службе.
По их словам, все это подталкивает инвесторов к формированию более сбалансированного портфеля, без упора на какой-то один номинал.
"Монеты разного веса (например, 3,11 грамма или 1 тройская унция) и тематические выпуски позволяют более гибко управлять вложениями в золото, корректируя объем своих вложений в зависимости от рыночной конъюнктуры и личных финансовых возможностей", - говорится в сообщении.
 
