https://1prime.ru/20260106/rossiya-866250225.html

В ОП предупредили россиян о штрафах за тонировку на машин с 9 января

В ОП предупредили россиян о штрафах за тонировку на машин с 9 января - 06.01.2026, ПРАЙМ

В ОП предупредили россиян о штрафах за тонировку на машин с 9 января

Автовладельцев с 9 января смогут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, в том числе временно ввезенных на территорию России, рассказал РИА... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T13:56+0300

2026-01-06T13:56+0300

2026-01-06T13:56+0300

бизнес

россия

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861925424_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_82a4cc2a138c15ad53225bae8c5cccf0.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Автовладельцев с 9 января смогут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, в том числе временно ввезенных на территорию России, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров напомнил, что президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал Федеральный закон № 526-ФЗ "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", который начнет действовать с 9 января 2026 года. По словам Машарова, поправки будут распространяться на все автомобили, которые передвигаются по дорогам в РФ. "С 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам. Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те (автовладельцы - ред.), которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ", - пояснил Машаров. Он отметил, что существует Технический регламент Таможенного союза, в котором прописаны правила тонировки стекол транспортных средств (ТС), но он не распространялся на ТС, которые ввозили из стран, не входящих в Таможенный союз. "Теперь при ввозе транспортного средства необходимо будет руководствоваться основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", - добавил Машаров. Член ОП РФ уточнил, что тонировка, не соответствующая правилам, выявляется с помощью средств технического диагностирования. Он также добавил, что поправки касаются только формулировки нормы, сумма штрафа за нарушение правил тонировки останется прежней - 500 рублей. Машаров также напомнил, что эксплуатация транспортного средства в РФ запрещена, если светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, составляет менее 70%, а для транспортных средств, оснащенных броневой защитой, менее 60%. Использование ТС также запрещено, если в верхней части ветрового стекла ТС категорий М1, М2 и N1, а также L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) есть светозащитная полоса шириной более 140 миллиметров или прозрачная цветная пленка шириной более 140 миллиметров. Машаров добавил, что использование ТС также запрещено, если в верхней части ветрового стекла ТС категорий М3, N2 и N3 имеется светозащитная полоса или цветная пленка шириной, превышающей минимальное расстояние между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем.

https://1prime.ru/20240526/tonirovka-848521364.html

https://1prime.ru/20250901/rossija-861552056.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, владимир путин