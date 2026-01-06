Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех": в танкостроении начался переходный этап к машинам будущего - 06.01.2026
"Ростех": в танкостроении начался переходный этап к машинам будущего
"Ростех": в танкостроении начался переходный этап к машинам будущего - 06.01.2026, ПРАЙМ
"Ростех": в танкостроении начался переходный этап к машинам будущего
Выпускаемые сегодня в России танки являются переходными образцами перед появлением полностью интегрированных в единую систему с другими видами вооружения боевых | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T09:15+0300
2026-01-06T09:18+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Выпускаемые сегодня в России танки являются переходными образцами перед появлением полностью интегрированных в единую систему с другими видами вооружения боевых машин, сообщили в "Ростехе". В госкорпорации утверждают, что в будущем танки останутся основной ударной силой и сохранят классические черты - гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. В то же время они будут полностью интегрированы с помощью автоматизированных систем управления с другими силами и средствами - различными дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами. Это, в представлении госкорпорации, позволит нейтрализовывать противотанковые угрозы ещё до начала активной фазы, чтобы танки могли занять целевые рубежи атаки. "В настоящее время госкорпорация "Ростех" выпускает несколько типов современных танков, защита и бортовые системы которых были оперативно доработаны с учетом боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективной бронетехнике", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что к ним относятся основной боевой танк Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866242730_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_9a5ed703866c8fe99ae25655d9afba7b.jpg
1920
1920
true
россия, ростех, технологии
РОССИЯ, Ростех, Технологии
09:15 06.01.2026 (обновлено: 09:18 06.01.2026)
 
"Ростех": в танкостроении начался переходный этап к машинам будущего

"Ростех": танки являются переходными образцами перед появлением интегрированных систем

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Танк Т-90М "Прорыв". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Выпускаемые сегодня в России танки являются переходными образцами перед появлением полностью интегрированных в единую систему с другими видами вооружения боевых машин, сообщили в "Ростехе".
В госкорпорации утверждают, что в будущем танки останутся основной ударной силой и сохранят классические черты - гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. В то же время они будут полностью интегрированы с помощью автоматизированных систем управления с другими силами и средствами - различными дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами. Это, в представлении госкорпорации, позволит нейтрализовывать противотанковые угрозы ещё до начала активной фазы, чтобы танки могли занять целевые рубежи атаки.
"В настоящее время госкорпорация "Ростех" выпускает несколько типов современных танков, защита и бортовые системы которых были оперативно доработаны с учетом боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективной бронетехнике", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что к ним относятся основной боевой танк Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М.
Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
В "Ростехе" рассказали, для чего может использоваться вертолет Ми-34М1
30 декабря 2025, 12:07
 
РОССИЯ Ростех Технологии
 
 
