"Ростех": в танкостроении начался переходный этап к машинам будущего

"Ростех": в танкостроении начался переходный этап к машинам будущего - 06.01.2026

"Ростех": в танкостроении начался переходный этап к машинам будущего

Выпускаемые сегодня в России танки являются переходными образцами перед появлением полностью интегрированных в единую систему с другими видами вооружения боевых | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T09:15+0300

2026-01-06T09:15+0300

2026-01-06T09:18+0300

россия

ростех

технологии

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Выпускаемые сегодня в России танки являются переходными образцами перед появлением полностью интегрированных в единую систему с другими видами вооружения боевых машин, сообщили в "Ростехе". В госкорпорации утверждают, что в будущем танки останутся основной ударной силой и сохранят классические черты - гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. В то же время они будут полностью интегрированы с помощью автоматизированных систем управления с другими силами и средствами - различными дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами. Это, в представлении госкорпорации, позволит нейтрализовывать противотанковые угрозы ещё до начала активной фазы, чтобы танки могли занять целевые рубежи атаки. "В настоящее время госкорпорация "Ростех" выпускает несколько типов современных танков, защита и бортовые системы которых были оперативно доработаны с учетом боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективной бронетехнике", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что к ним относятся основной боевой танк Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М.

