В "Ростехе" рассказали об интеграции танков будущего с наземными роботами
2026-01-06T09:18+0300
2026-01-06T09:18+0300
2026-01-06T09:19+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Танки будущего будут полностью интегрированы с помощью автоматических систем управления с другими силами и средствами, в том числе с наземными роботами, это позволит им еще до начала боевых операций устранять потенциальные угрозы, сообщили в "Ростехе". "В то же время для будущих бронетанковых "кулаков" большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами и средствами – автоматизированными системами управления, различными классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что такая система позволит нейтрализовать значительную часть противотанковых угроз ещё до начала активной фазы операции и "с высокой вероятностью обеспечить занятие танками целевых рубежей атаки". При этом в госкорпорации подчеркнули, что перспективные танки сохранят ключевые классические черты, такие как гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. В то же время будут учитываться новые требования к защищенности, огневой мощи и, что особенно важно, уровню ситуационной осведомленности.
