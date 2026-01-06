https://1prime.ru/20260106/rostekh-866243186.html

В "Ростехе" рассказали об интеграции танков будущего с наземными роботами

В "Ростехе" рассказали об интеграции танков будущего с наземными роботами - 06.01.2026, ПРАЙМ

В "Ростехе" рассказали об интеграции танков будущего с наземными роботами

Танки будущего будут полностью интегрированы с помощью автоматических систем управления с другими силами и средствами, в том числе с наземными роботами, это... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T09:18+0300

2026-01-06T09:18+0300

2026-01-06T09:19+0300

технологии

ростех

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Танки будущего будут полностью интегрированы с помощью автоматических систем управления с другими силами и средствами, в том числе с наземными роботами, это позволит им еще до начала боевых операций устранять потенциальные угрозы, сообщили в "Ростехе". "В то же время для будущих бронетанковых "кулаков" большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами и средствами – автоматизированными системами управления, различными классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что такая система позволит нейтрализовать значительную часть противотанковых угроз ещё до начала активной фазы операции и "с высокой вероятностью обеспечить занятие танками целевых рубежей атаки". При этом в госкорпорации подчеркнули, что перспективные танки сохранят ключевые классические черты, такие как гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. В то же время будут учитываться новые требования к защищенности, огневой мощи и, что особенно важно, уровню ситуационной осведомленности.

https://1prime.ru/20260106/rostekh-866243052.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, ростех, россия