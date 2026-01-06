Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Ростехе" рассказали об интеграции танков будущего с наземными роботами - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260106/rostekh-866243186.html
В "Ростехе" рассказали об интеграции танков будущего с наземными роботами
В "Ростехе" рассказали об интеграции танков будущего с наземными роботами - 06.01.2026, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали об интеграции танков будущего с наземными роботами
Танки будущего будут полностью интегрированы с помощью автоматических систем управления с другими силами и средствами, в том числе с наземными роботами, это... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T09:18+0300
2026-01-06T09:19+0300
технологии
ростех
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Танки будущего будут полностью интегрированы с помощью автоматических систем управления с другими силами и средствами, в том числе с наземными роботами, это позволит им еще до начала боевых операций устранять потенциальные угрозы, сообщили в "Ростехе". "В то же время для будущих бронетанковых "кулаков" большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами и средствами – автоматизированными системами управления, различными классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что такая система позволит нейтрализовать значительную часть противотанковых угроз ещё до начала активной фазы операции и "с высокой вероятностью обеспечить занятие танками целевых рубежей атаки". При этом в госкорпорации подчеркнули, что перспективные танки сохранят ключевые классические черты, такие как гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. В то же время будут учитываться новые требования к защищенности, огневой мощи и, что особенно важно, уровню ситуационной осведомленности.
https://1prime.ru/20260106/rostekh-866243052.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, ростех, россия
Технологии, Ростех, РОССИЯ
09:18 06.01.2026 (обновлено: 09:19 06.01.2026)
 
В "Ростехе" рассказали об интеграции танков будущего с наземными роботами

"Ростех": танки будущего будут интегрированы с другими силами через автоматические системы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Ростех эмблема. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Танки будущего будут полностью интегрированы с помощью автоматических систем управления с другими силами и средствами, в том числе с наземными роботами, это позволит им еще до начала боевых операций устранять потенциальные угрозы, сообщили в "Ростехе".
"В то же время для будущих бронетанковых "кулаков" большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами и средствами – автоматизированными системами управления, различными классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что такая система позволит нейтрализовать значительную часть противотанковых угроз ещё до начала активной фазы операции и "с высокой вероятностью обеспечить занятие танками целевых рубежей атаки".
При этом в госкорпорации подчеркнули, что перспективные танки сохранят ключевые классические черты, такие как гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. В то же время будут учитываться новые требования к защищенности, огневой мощи и, что особенно важно, уровню ситуационной осведомленности.
Танк Т-90М Прорыв - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"Ростех": в танкостроении начался переходный этап к машинам будущего
09:15
 
ТехнологииРостехРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала