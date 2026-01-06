Российский рынок акций немного снизился, рубль подрос к юаню

https://1prime.ru/20260106/rynok-866257633.html
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии нерабочего вторника немного снизился, рубль подрос к юаню, следует из данных Московской биржи Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,43%, до 2745,26 пункта, а индекс Мосбиржи в юанях - повысился на 0,3% до 1118,33 пункта. Разная динамика индексов объясняется падением курса юаня относительно рубля на Московской бирже Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 10 копеек, до 11,31 рубля. Дневной диапазон курса на Мосбирже составил 11,31-11,48 рубля. Акции не удержались в плюсе На российском фондовом рынке в нерабочий вторник отмечалась разнонаправленная динамика индекса Мосбиржи. Индикатор утром попытался скорректироваться вверх – в район отметки 2770 пунктов. Однако не смог до нее дойти и, развернувшись, ушел в минус. "Российский рынок акций во вторник продолжил консолидироваться в достаточно узком диапазоне, переваривая геополитические факторы первых дней начавшегося года. Психологический уровень в 2750 пунктов по индексу Мосбиржи притягивает к себе", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал". В, частности, подешевели на российском рынке бумаги "Озона" (-1%), ММК (-0,6%), ПИКа (-0,9%), Совкомбанка (-0,8%). После "дивидендной отсечки", примерно на величину этих дивидендов упали в цене акции "ИКС 5" (-9,9%). Подорожали бумаги "Интер РАО" (+2%), "Русала" (+1,4%), "ЭН+ГРУП" (+1,7%), "Норникеля" (+1,2%). Юань упал относительно рубля Рубль в ходе биржевой сессии нерабочего вторника также торговался без единой тенденции против юаня. Китайская валюта с утра еще немного подросла по инерции в направлении уровня 11,5 рубля, однако опять не смогла дотянуться до него и пошла вниз. "Рубль после ожидаемого ослабления в первый торговый день года, вернулся к укреплению. На "тонком рынке выходного дня" курсовые маятниковые колебания до наступления полноценных торгов пока являются более вероятными", - комментирует Суверов из УК "Арикапитал". Стоимость барреля нефти марки Brent вечером снижалась на 0,3% до 61,6 доллара за баррель сорта Brent. Прогнозы Начавшийся год станет для рубля, скорее всего, годом выхода из экстремально крепкой фазы, но не обвального ослабления, полагает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Ключевым драйвером изменения курса станет денежно-кредитная политика Банка России: по мере замедления инфляции он получит пространство для снижения ставки, и даже осторожное смягчение будет уменьшать привлекательность рублевых инструментов для бизнеса и населения, добавляет он. "Это ослабит внутренний спрос на рубль, но эффект будет растянут во времени. Второй фактор - это внешняя торговля. Экспорт в 2026 году будет находиться под давлением более низких цен на сырье и логистических ограничений, тогда как импорт продолжит постепенно восстанавливаться. Это означает сокращение профицита текущего счета внешнеторгового баланса РФ, но не его исчезновение. Дополнительное влияние окажет бюджетная политика. Снижение объемов продаж валюты по бюджетному правилу будет работать против чрезмерного укрепления рубля, что в целом соответствует интересам бюджета и экспортеров", - говорит Чернов. Геополитический фактор и санкции сохранят неопределенность, но даже в стрессовых сценариях речь идет скорее о волатильности: сильный рубль уже стал фактором охлаждения экономики, и в 2026 году регуляторы будут стремиться избежать повторения этой ситуации, считает эксперт. "Ожидаю диапазон по доллару в 78–84 рубля в среднем по году с возможными краткосрочными выходами к 85 рублям, но без устойчивого закрепления выше, так как именно этот сценарий выглядит наиболее реалистичным при текущем макробалансе", - резюмирует он. Что касается краткосрочных перспектив российского рынка акций, то в оставшиеся два нерабочих, но торговых дня "новогодних каникул" рыночная активность останется пониженной, а индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2700-2800 пунктов, рассчитывает Суверов из УК "Арикапитал".
