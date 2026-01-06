РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области, где накануне сошли грузовые вагоны, сообщила компания.
В понедельник перегоне Гудачи - Гонжа участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке было приостановлено. Задерживается несколько пассажирских поездов дальнего следования.
"Шестого января в 8.30 (время московское) открыто движение поездов по одному пути на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области. Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются", - говорится в сообщении.
Пассажиров некоторых поездов между станциями Магдагачи и Сковородино доставили через барьерное место автотранспортом.
В настоящее время пассажиры поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов №1 Владивосток - Москва и №326 Нерюнгри - Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время.
Другие пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.