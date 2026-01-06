Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области - 06.01.2026
https://1prime.ru/20260106/rzhd-866245715.html
РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области
РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области - 06.01.2026, ПРАЙМ
РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области
РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области, где накануне сошли грузовые вагоны, сообщила компания. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T10:32+0300
2026-01-06T10:32+0300
бизнес
россия
амурская область
москва
владивосток
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866245580_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31a4b6c2f7cba7e60fa4e527d7766808.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области, где накануне сошли грузовые вагоны, сообщила компания. В понедельник перегоне Гудачи - Гонжа участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке было приостановлено. Задерживается несколько пассажирских поездов дальнего следования. "Шестого января в 8.30 (время московское) открыто движение поездов по одному пути на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области. Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются", - говорится в сообщении. Пассажиров некоторых поездов между станциями Магдагачи и Сковородино доставили через барьерное место автотранспортом. В настоящее время пассажиры поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов №1 Владивосток - Москва и №326 Нерюнгри - Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время. Другие пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.
https://1prime.ru/20260101/chp-866138516.html
амурская область
москва
владивосток
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бизнес, россия, амурская область, москва, владивосток, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Амурская область, МОСКВА, Владивосток, РЖД
10:32 06.01.2026
 
РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области

РЖД открыли движение по одному пути на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области

© РИА Новости . Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области, где накануне сошли грузовые вагоны, сообщила компания.
В понедельник перегоне Гудачи - Гонжа участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке было приостановлено. Задерживается несколько пассажирских поездов дальнего следования.
"Шестого января в 8.30 (время московское) открыто движение поездов по одному пути на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области. Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются", - говорится в сообщении.
Пассажиров некоторых поездов между станциями Магдагачи и Сковородино доставили через барьерное место автотранспортом.
В настоящее время пассажиры поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов №1 Владивосток - Москва и №326 Нерюнгри - Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время.
Другие пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.
Отправление десяти поездов ФПК задержится из-за непогоды на Кубани
1 января, 18:53
1 января, 18:53
 
Бизнес РОССИЯ Амурская область МОСКВА Владивосток РЖД
 
 
