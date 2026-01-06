https://1prime.ru/20260106/rzhd-866247217.html
В Амурской области задержали девять пассажирских поездов
В Амурской области задержали девять пассажирских поездов - 06.01.2026, ПРАЙМ
В Амурской области задержали девять пассажирских поездов
Девять пассажирских поездов дальнего следовании задерживаются после схода грузовых вагонов в Амурской области, сообщили в РЖД. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T10:51+0300
2026-01-06T10:51+0300
2026-01-06T10:51+0300
бизнес
россия
владивосток
москва
хабаровск
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866247049_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_8778f3a42012b5860f2f6518b69e9ed5.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Девять пассажирских поездов дальнего следовании задерживаются после схода грузовых вагонов в Амурской области, сообщили в РЖД. В понедельник перегоне Гудачи - Гонжа участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке было приостановлено. РЖД во вторник открыли движение по одному пути. "Напомним, 5 января на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области произошёл сход вагонов грузового поезда, в связи с чем задерживаются поезда", - говорится в сообщении РЖД во вторник. Это поезда: №9 Владивосток - Москва, №10 Москва - Владивосток, №1 Владивосток - Москва, №2 Москва - Владивосток, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №82 Тында - Благовещенск, №375 Благовещенск - Чита, №325 Хабаровск - Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Железнодорожники принимают меры для восстановления движения в штатном режиме. РЖД сообщали, что в настоящее время пассажиры поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов №1 Владивосток - Москва и №326 Нерюнгри - Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время. Другие пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.
https://1prime.ru/20260106/rzhd-866245715.html
владивосток
москва
хабаровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866247049_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e0b52ad19064cd1003429d9ba938da96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владивосток, москва, хабаровск, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, МОСКВА, Хабаровск, РЖД
В Амурской области задержали девять пассажирских поездов
РЖД: девять поездов дальнего следования задерживаются после схода вагонов в Приамурье
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ.
Девять пассажирских поездов дальнего следовании задерживаются после схода грузовых вагонов в Амурской области, сообщили
в РЖД.
В понедельник перегоне Гудачи - Гонжа участка Сковородино - Белогорск
Забайкальской железной дороги (Амурская область
) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке было приостановлено. РЖД
во вторник открыли движение по одному пути.
"Напомним, 5 января на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области произошёл сход вагонов грузового поезда, в связи с чем задерживаются поезда", - говорится в сообщении РЖД во вторник.
Это поезда: №9 Владивосток
- Москва
, №10 Москва - Владивосток, №1 Владивосток - Москва, №2 Москва - Владивосток, №317 Благовещенск
- Нижний Бестях, №82 Тында
- Благовещенск, №375 Благовещенск - Чита
, №325 Хабаровск
- Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск.
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
Железнодорожники принимают меры для восстановления движения в штатном режиме.
РЖД сообщали, что в настоящее время пассажиры поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов №1 Владивосток - Москва и №326 Нерюнгри - Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время.
Другие пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.
РЖД открыли движение по одному пути на перегоне в Амурской области