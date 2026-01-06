https://1prime.ru/20260106/rzhd-866247217.html

В Амурской области задержали девять пассажирских поездов

2026-01-06T10:51+0300

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Девять пассажирских поездов дальнего следовании задерживаются после схода грузовых вагонов в Амурской области, сообщили в РЖД. В понедельник перегоне Гудачи - Гонжа участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке было приостановлено. РЖД во вторник открыли движение по одному пути. "Напомним, 5 января на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области произошёл сход вагонов грузового поезда, в связи с чем задерживаются поезда", - говорится в сообщении РЖД во вторник. Это поезда: №9 Владивосток - Москва, №10 Москва - Владивосток, №1 Владивосток - Москва, №2 Москва - Владивосток, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №82 Тында - Благовещенск, №375 Благовещенск - Чита, №325 Хабаровск - Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Железнодорожники принимают меры для восстановления движения в штатном режиме. РЖД сообщали, что в настоящее время пассажиры поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов №1 Владивосток - Москва и №326 Нерюнгри - Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время. Другие пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.

