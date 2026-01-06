https://1prime.ru/20260106/sber-866237577.html

"Сбер" предложил БРИКС объединить усилия в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. "Сбер" предложил объединить усилия в рамках альянса БРИКС по кибербезопасности, а мандат альянса от России вынести на рассмотрение на саммите стран объединения в Индии в 2026 году, об этом рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "На подписании конвенции ООН против киберпреступности в столице Вьетнама мы предложили сделать такой шаг и объединить усилия в рамках альянса БРИКС по кибербезопасности. Мандат альянса от России мы предлагаем вынести на рассмотрение на XVIII саммите стран БРИКС в Индии в 2026 году", - сообщил он. Зампред добавил, что практика взаимодействия в рамках сотрудничества с другими странами в борьбе киберпреступностью очень важна, и Россия не одинока в этой борьбе. "Проблема телефонного мошенничества в Китае или Индии тоже актуальна, и нам представляется, что синергия пошла бы на пользу всем", - сказал Кузнецов. По его мнению, наработанный опыт позволяет России выступить лидером в создании новой архитектуры кибербезопасности на пространстве БРИКС, укрепляя цифровой суверенитет стран. Так, к антифрод-платформе "Сбера", которая используется как для защиты инфраструктуры и клиентов, так и для противодействия в масштабах всей страны, подключены десятки разных компаний рынка: банки, операторы связи, маркетплейсы, надзорные органы и регуляторы. "Они оперативно получают риск-сигналы, что может произойти хищение, и могут принять превентивные меры противодействия на своей стороне", - пояснил топ-менеджер. Более того, что касается кибербезопасности государства, бизнеса и граждан, то в "Сбере" видят значительный рост внимания руководства страны к этому вопросу. "Меня это очень радует и, разумеется, мы готовы к 100%-й самоотдаче", - подтвердил Кузнецов. В текущей ситуации, когда киберпреступность и мошенничество не имеют границ, невозможно не сотрудничать, невозможно не объединять усилия, в том числе и по обмену информацией о мошенниках. "Если страны не объединятся - мошенники это уже сделали", - подытожил зампред.

