В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для изготовления мюзле
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для изготовления мюзле - 06.01.2026, ПРАЙМ
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для изготовления мюзле
Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА... | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА Новости в "Северстали". "52-55 сантиметров проволоки уходит для изготовления одного мюзле - проволочной корзинки, удерживающей пробку в бутылке с игристым вином", - выяснили в компании. Вес стандартной упаковки составляет 250 килограммов, что эквивалентно 62 тысячам метров проволоки, из которых можно сделать 1 127 мюзле. Одним из российских предприятий, производящим проволоку для мюзле, является "Северсталь-метиз". Подобная окрашенная проволока применяется также в мебельной промышленности и при производстве товаров народного потребления.
07:48 06.01.2026 (обновлено: 07:56 06.01.2026)
 
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для изготовления мюзле

РИА Новости: для мюзле бутылки игристого нужно полметра проволоки

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА Новости в "Северстали".
"52-55 сантиметров проволоки уходит для изготовления одного мюзле - проволочной корзинки, удерживающей пробку в бутылке с игристым вином", - выяснили в компании.
Вес стандартной упаковки составляет 250 килограммов, что эквивалентно 62 тысячам метров проволоки, из которых можно сделать 1 127 мюзле.
Одним из российских предприятий, производящим проволоку для мюзле, является "Северсталь-метиз".
Подобная окрашенная проволока применяется также в мебельной промышленности и при производстве товаров народного потребления.
 
