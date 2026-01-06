https://1prime.ru/20260106/severstal-866239142.html

В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для изготовления мюзле

В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для изготовления мюзле - 06.01.2026, ПРАЙМ

В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для изготовления мюзле

Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T07:48+0300

2026-01-06T07:48+0300

2026-01-06T07:56+0300

бизнес

экономика

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866239142.jpg?1767675372

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА Новости в "Северстали". "52-55 сантиметров проволоки уходит для изготовления одного мюзле - проволочной корзинки, удерживающей пробку в бутылке с игристым вином", - выяснили в компании. Вес стандартной упаковки составляет 250 килограммов, что эквивалентно 62 тысячам метров проволоки, из которых можно сделать 1 127 мюзле. Одним из российских предприятий, производящим проволоку для мюзле, является "Северсталь-метиз". Подобная окрашенная проволока применяется также в мебельной промышленности и при производстве товаров народного потребления.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, северсталь