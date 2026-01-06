https://1prime.ru/20260106/severstal-866239142.html
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для изготовления мюзле
бизнес
экономика
северсталь
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА Новости в "Северстали". "52-55 сантиметров проволоки уходит для изготовления одного мюзле - проволочной корзинки, удерживающей пробку в бутылке с игристым вином", - выяснили в компании. Вес стандартной упаковки составляет 250 килограммов, что эквивалентно 62 тысячам метров проволоки, из которых можно сделать 1 127 мюзле. Одним из российских предприятий, производящим проволоку для мюзле, является "Северсталь-метиз". Подобная окрашенная проволока применяется также в мебельной промышленности и при производстве товаров народного потребления.
