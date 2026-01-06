https://1prime.ru/20260106/shrilanka-866253735.html
Доход Шри-Ланки от туризма в 2025 году рекордно вырос
БАНГКОК, 6 янв – ПРАЙМ. Шри-Ланка приняла в прошедшем году рекордное количество туристов и получила от туризма рекордный доход, достигший 3,2 миллиарда долларов, заявил журналистам в Коломбо министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма республики Виджита Херат. "Благодаря целенаправленным рекламным программам и коллективным усилиям, реализованным в прошлом году, нам удалось сделать 2025 год годом с наибольшим числом прибытий туристов в нашей истории. С 2 362 000 туристов мы достигли значительного роста по сравнению с мировыми тенденциями в туризме", - заявил министр, слова которого цитирует новостной портал Adaderana. "Этот приток привел к доходу в размере 3,2 миллиарда долларов США", - добавил он. Министр также отметил рекордный приток переводов в иностранной валюте в Шри-Ланку от граждан страны, работающих за рубежом в рамках межправительственных соглашений о рабочей силе и по контрактам. "В прошлом году Шри-Ланка достигла рекордного уровня поступлений от иностранных денежных переводов. К ноябрю доход составил 7,19 миллиарда долларов США", - уточнил чиновник. "При среднем ежемесячном притоке от 650 до 700 миллионов долларов США, и хотя Центральный банк еще не опубликовал официальный окончательный отчет за декабрь, мы оцениваем общую сумму примерно в 7,8 миллиарда долларов США. Это превышает предыдущий пик в 7,4 миллиарда долларов США, зафиксированный в 2016 году", - заключил глава внешнеполитического и туристического ведомства Шри-Ланки.
