Politico: США планируют установить контроль над Гренландией к июлю

Politico: США планируют установить контроль над Гренландией к июлю

мировая экономика

politico

гренландия

цру

дания

сша

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намереваются установить полный контроль над Гренландией, принадлежащей Дании, уже к июлю этого года, сообщает газета Politico."США могут попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля над Гренландией в ближайшие месяцы, в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости Америки 4 июля", — указывается в материале со ссылкой на источники.Публикация подчеркивает, что методы, которые планирует использовать Трамп для взятия контроля над островом, не будут связаны с военными действиями."Это может включать в себя попытки подкупа местных политиков, поскольку ЦРУ стремятся к усилению военного и гражданского контроля. У американцев есть различные инструменты для достижения этой цели", — сообщается в тексте.Трамп неоднократно подчёркивал, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, указывая на её стратегическое значение для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Тем не менее, американский президент отказывался давать обещания не использовать военную силу для достижения контроля над территорией.До 1953 года Гренландия была датской колонией. Остров по-прежнему принадлежит королевству, но с 2009 года получил автономию, позволяющую самоуправление и принятие собственных решений в рамках внутренней политики.

