Politico: США планируют установить контроль над Гренландией к июлю - 06.01.2026
Politico: США планируют установить контроль над Гренландией к июлю
Politico: США планируют установить контроль над Гренландией к июлю - 06.01.2026, ПРАЙМ
Politico: США планируют установить контроль над Гренландией к июлю
Соединенные Штаты намереваются установить полный контроль над Гренландией, принадлежащей Дании, уже к июлю этого года, сообщает газета Politico. | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намереваются установить полный контроль над Гренландией, принадлежащей Дании, уже к июлю этого года, сообщает газета Politico."США могут попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля над Гренландией в ближайшие месяцы, в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости Америки 4 июля", — указывается в материале со ссылкой на источники.Публикация подчеркивает, что методы, которые планирует использовать Трамп для взятия контроля над островом, не будут связаны с военными действиями."Это может включать в себя попытки подкупа местных политиков, поскольку ЦРУ стремятся к усилению военного и гражданского контроля. У американцев есть различные инструменты для достижения этой цели", — сообщается в тексте.Трамп неоднократно подчёркивал, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, указывая на её стратегическое значение для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Тем не менее, американский президент отказывался давать обещания не использовать военную силу для достижения контроля над территорией.До 1953 года Гренландия была датской колонией. Остров по-прежнему принадлежит королевству, но с 2009 года получил автономию, позволяющую самоуправление и принятие собственных решений в рамках внутренней политики.
06:45 06.01.2026
 
Politico: США планируют установить контроль над Гренландией к июлю

Politico: Американцы установят контроль над Гренландией уже к лету

Город Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намереваются установить полный контроль над Гренландией, принадлежащей Дании, уже к июлю этого года, сообщает газета Politico.
"США могут попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля над Гренландией в ближайшие месяцы, в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости Америки 4 июля", — указывается в материале со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
"Вызывает тревогу": названы новые цели атаки Трампа после Венесуэлы
4 января, 05:20
4 января, 05:20
Публикация подчеркивает, что методы, которые планирует использовать Трамп для взятия контроля над островом, не будут связаны с военными действиями.
"Это может включать в себя попытки подкупа местных политиков, поскольку ЦРУ стремятся к усилению военного и гражданского контроля. У американцев есть различные инструменты для достижения этой цели", — сообщается в тексте.
Трамп неоднократно подчёркивал, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, указывая на её стратегическое значение для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Тем не менее, американский президент отказывался давать обещания не использовать военную силу для достижения контроля над территорией.
До 1953 года Гренландия была датской колонией. Остров по-прежнему принадлежит королевству, но с 2009 года получил автономию, позволяющую самоуправление и принятие собственных решений в рамках внутренней политики.
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"Воевать с американцами": в Европе сделали неожиданное заявление
06:30
 
Мировая экономикаPoliticoГренландияЦРУДАНИЯСША
 
 
