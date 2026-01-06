https://1prime.ru/20260106/ssha-866243886.html

СМИ: энергетика займет центральное место в американской военной стратегии

СМИ: энергетика займет центральное место в американской военной стратегии

СМИ: энергетика займет центральное место в американской военной стратегии

События в Венесуэле станут началом широких процессов в мировой политике, в рамках которых энергетика и редкоземельные металлы займут центральное место в военной

2026-01-06

2026-01-06T09:49+0300

2026-01-06T09:49+0300

мировая экономика

венесуэла

сша

нью-йорк

николас мадуро

дональд трамп

мид

оон

АНКАРА, 6 янв — ПРАЙМ. События в Венесуэле станут началом широких процессов в мировой политике, в рамках которых энергетика и редкоземельные металлы займут центральное место в военной стратегии США, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet. Как отмечает издание, "трампизм" оставит заметный след во внешней политике Соединенных Штатов, а Западное полушарие станет новой геополитической линией разлома. "Мир вступает в эпоху, когда "власть будет говорить громче правил", а роль энергии и редких элементов в американской военной стратегии будет усиливаться", - пишет газета. Отмечается, что происходящее в Венесуэле, по мнению автора публикации, является не историей одной страны, а началом системных изменений в мире, где интересы и "закон силы" начинают доминировать над принципами. "Эта история только начинается", - заключило издание. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

венесуэла

сша

нью-йорк

2026

мировая экономика, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон