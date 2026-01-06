https://1prime.ru/20260106/ssha-866256828.html

Минфин США продлил разрешение американцам на уплату налогов в России

2026-01-06T19:56+0300

ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Минфин США продлил разрешение для американцев платить налоги, сборы, импортные пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 апреля 2026 года, следует из лицензии. "Физические или юридические лица США... имеют право уплачивать налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или возмещать налоги государству... при условии, что такие транзакции являются обычными и необходимы для повседневной деятельности таких физических или юридических лиц США в Российской Федерации, до... 9 апреля 2026 года", - говорится в документе.

