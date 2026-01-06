https://1prime.ru/20260106/ssha-866260441.html

Власти США ведут переговоры с BlackRock по Украине, заявил Уиткофф

Власти США ведут переговоры с BlackRock по Украине, заявил Уиткофф - 06.01.2026, ПРАЙМ

Власти США ведут переговоры с BlackRock по Украине, заявил Уиткофф

Власти США ведут переговоры с американской инвестиционной компанией BlackRock по инвестициям в развитие экономики Украины, заявил спецпосланник американского... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T23:15+0300

2026-01-06T23:15+0300

2026-01-06T23:15+0300

экономика

мировая экономика

украина

сша

донбасс

дональд трамп

стив уиткофф

blackrock

politico

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Власти США ведут переговоры с американской инвестиционной компанией BlackRock по инвестициям в развитие экономики Украины, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Британская газета Telegraph в июле 2025 года сообщила, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины, поскольку изменчивая позиция президента США Дональда Трампа отпугнула инвесторов. Издание Politico со ссылкой на два источника в декабре того же года написало, что киевский режим в попытке заинтересовать Трампа предлагает создать в Донбассе свободную экономическую зону, где "можно осуществлять американские деловые интересы". "В перспективе это будет означать большие возможности для народа Украины, для людей, возвращающихся с войны, которые смогут найти отличные рабочие места. Мы работаем в этом направлении с компанией BlackRock и (генеральным директором) Ларри Финком, и мы считаем, что это будет иметь очень большое значение для народа Украины", - сказал Уиткофф на пресс-конференции так называемой "коалиции желающих". Во вторник Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров "коалиции желающих", включая главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала Алексуса Гринкевича.

https://1prime.ru/20260106/ukraina-866258546.html

украина

сша

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, донбасс, дональд трамп, стив уиткофф, blackrock, politico, нато, ларри финк