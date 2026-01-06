Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд продлил арест экс-главе "Трансконтейнера" Исуринсу до 7 марта - 06.01.2026, ПРАЙМ
Суд продлил арест экс-главе "Трансконтейнера" Исуринсу до 7 марта
2026-01-06T04:13+0300
2026-01-06T04:13+0300
04:13 06.01.2026
 
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы продлил арест бывшему топ-менеджеру компании "Трансконтейнер" Александрсу Исуринсу до 7 марта, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 марта включительно", - сказано в материалах.
В середине октября Дорогомиловский суд Москвы арестовал Исуринса по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), позже дело переквалифицировали на статью об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Исуринсу грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Вину он не признает.
Следствие установило, что Исуринс и неустановленные лица, в том числе из руководства "Трансконтейнера", действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали двойную оплату перевалки, сумма ущерба составила более 6,5 миллионов рублей, указано в материалах.
 
