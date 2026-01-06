Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экипаж сухогруза, севшего на мель в Керченском проливе, спасен - 06.01.2026
Экипаж сухогруза, севшего на мель в Керченском проливе, спасен
Экипаж сухогруза турецкой компании, севшего на мель в Керченском проливе, спасен, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Турции. | 06.01.2026, ПРАЙМ
СТАМБУЛ, 6 янв – ПРАЙМ. Экипаж сухогруза турецкой компании, севшего на мель в Керченском проливе, спасен, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Турции. "Судно Happy Aras турецкого владельца село на мель на юге Керченского пролива и стало набирать воду. Все 11 членов экипажа, в том числе трое граждан Турции, безопасно покинули судно при помощи спасательно-координационного центра минтранса Турции", - сообщили в ведомстве. Состояние экипажа нормальное, отметили в министерстве. Сухогруз длиной в 94 метра шел под флагом Вануату в порт Новороссийск.
10:00 06.01.2026
 
Экипаж сухогруза, севшего на мель в Керченском проливе, спасен

СТАМБУЛ, 6 янв – ПРАЙМ. Экипаж сухогруза турецкой компании, севшего на мель в Керченском проливе, спасен, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Турции.
"Судно Happy Aras турецкого владельца село на мель на юге Керченского пролива и стало набирать воду. Все 11 членов экипажа, в том числе трое граждан Турции, безопасно покинули судно при помощи спасательно-координационного центра минтранса Турции", - сообщили в ведомстве.
Состояние экипажа нормальное, отметили в министерстве.
Сухогруз длиной в 94 метра шел под флагом Вануату в порт Новороссийск.
В Турции сухогруз, шедший на Украину, сел на мель
